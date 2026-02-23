El plan estratégico de subvenciones de Siero prevé casi un millón de euros para distintas convocatorias de ayudas sociales

Siero ha aprobado el plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, que prevé 45 líneas de ayudas de muy diverso tipo. Entre ellas destacan las dedicadas a paliar situaciones de necesidad o a apoyar a entidades o instituciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, que suman un monto global de aproximadamente un millón de euros.

La convocatoria con una partida más relevante de todas las previstas en el documento es la referida a las ayudas de emergencia social, que cuentan con un presupuesto de 431.017,58 euros. Por cuantía le siguen la de 145.000 euros para atender iniciativas de "apoyo económico a la familia", y la dedicada a planes locales de integración social, que llega a los 130.000 euros.

El plan prevé además en este ámbito de apoyo a quienes más lo necesitan ayudas para familias en dificultades económicas con menores a cargo por valor de 89.531,15 euros. También otras de menor entidad económica para la compra de libros y material escolar, proyectos en materia de salud y prevención de adicciones o iniciativas para el fomento de la integración de minorías étnicas.

Estas líneas de ayudas de tipo social forman parte del paquete de diversas convocatorias que están previstas a lo largo del año. De las 45 totales, 22 son de libre concurrencia y otras 16 son nominativas (concedidas directamente a colectivos o entidades para el desarrollo de una iniciativa concreta). Además, la Fundación Municipal de Cultura convoca otras 3 de libre concurrencia y el Patronato Deportivo cuenta con dos de este mismo tipo y otras dos nominativas.

Cáritas y Cruz Roja

En lo que respecta las subvenciones nominativas de carácter social, las cuantías más elevadas son las que se destinan a la Residencia Nuestra Señora de Covadonga, es decir, el Asilo poleso, para el que se prevén 55.000 euros; los 45.000 euros para la Asociación Nora de apoyo a personas con parálisis cerebral y/o discapacidad psíquica; o los 21.250 euros para Cáritas de la Pola, a los que se suman otras cantidades que se conceden a esta misma organización en El Berrón o en la unidad parroquial de Carbayín Alto y Bajo, Lieres y Valdesoto. Para Cruz Roja están asignados otros 22.500 euros.

Tres años

La vigencia de este plan es para tres años (2026, 2027 y 2028) y el documento aprobado y ya en vigor es un marco legal necesario en el que se establecen las previsiones y dotaciones anuales en lo que se refiere a ayudas y subvenciones.

No obstante, el documento advierte que se trata de estimaciones que pueden variar. El plan "tiene carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones, quedando su efectividad condicionada a la puesta en práctica de las distintas líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias para cada ejercicio".