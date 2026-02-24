Los palacios de Siero que esperan por las obras para su rehabilitación: Patrimonio ya tiene el proyecto de Aramil y en Celles se están ultimando algunos cambios
El Ayuntamiento está a la espera del visto bueno del Principado y de una de las empresas realice algunos cambios para conceder los permisos que permitan iniciar los trabajos
Lucía Rodríguez
El Ayuntamiento de Siero ya está preparado para dar cuanto antes la licencia para las obras de rehabilitación del palacio de Aramil. "El proyecto ya ha sido presentado a Patrimonio para que dé la autorización correspondiente y, en cuanto llegue, se tramitará la licencia para que se puedan iniciar los trabajos", avanzó este martes el alcalde de Siero, Ángel García.
Hace justo un año, en febrero de 2025, la empresa Hermanos Peón, adquirió la construcción con el objetivo de rehabilitarlo y darle un uso que revitalice la zona. Para ello, la compañía tiene que tener en cuenta que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC), lo que supone una protección como patrimonio que condiciona las actuaciones con el objetivo de que se preserven todos sus valores.
La finca tiene una extensión de 123.802 metros cuadrados y el palacio necesita actuaciones urgentes, que son las que se acometerán a corto plazo. Solo la rehabilitación inicial exterior tiene un coste de 1,5 millones de euros, según avanzaron los hermanos en el momento de su compra.
Rematar algunas modificaciones
Otro de los palacios sierenses pendiente de una rehabilitación es el de Celles. Sin embargo, y según comentó el regidor socialista, "está en manos de la propiedad, pero desde la empresa de arquitectura que se encarga del proyecto aseguran que a lo largo de la semana que viene rematarán las modificaciones del proyecto para poder presentarlo a Patrimonio".
El regidor recordó que el proyecto ya fue presentado con anterioridad y que, en octubre del año pasado, se encontraban ultimando las modificaciones exigidas por Patrimonio para llevar a cabo esta intervención. Sin embargo, "la empresa encargada de la rehabilitación tiene numerosos proyectos por toda España y parece que las cosas se están retrasando", excusó Ángel García.
La idea es que el edificio, cuya recuperación impulsa el empresario Víctor Madera, se destine a acoger un programa de actividades de interés social (exposiciones, conciertos, convenciones, reuniones), acompañado de un espacio de relación, para eventos, celebraciones, junto a una dotación menor de alojamiento con pernocta.
