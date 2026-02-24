Reformas en la primera gran superficie que tuvo Asturias, que ha solicitado licencia para obras interiores y reordenación de espacios

Renovación de la línea de cajas, reforma de instalaciones frigoríficas, reubicación del punto de consumo y reordenación de la zona de carros, entretenimiento infantil, sala de lactancia, probadores y oficinas. Para todo ello ha solicitado licencia de obras Carrefour y, en concreto, el centro comercial Azabache, localizado en la zona de La Fresneda, en Siero. El Ayuntamiento se la concedió a comienzos de febrero, si bien no ha trascendido cuándo se desarrollarán los trabajos.

La Junta de Gobierno Local sierense abordó y autorizó la concesión de los permisos el 6 de febrero y se solicitaron dos licencias, una para la reforma de la línea de cajas del híper y otra para el resto de actuaciones. Ambas iniciativas están dirigidas a modernizar las instalaciones del que fue en su día la primera gran superficie de Asturias.

La historia de este emblemático espacio la relató para LA NUEVA ESPAÑA de Siero recientemente Lidia Martínez Lozano, que fue cajera durante cuatro décadas en el híper y se jubiló el pasado 1 de febrero. Ella recordó como en los primeros años el centro era algo único y una novedad en el Principado, circunstancia que convertía el hecho de visitarlo para hacer la compra casi en una experiencia turística o festiva en la que participaba toda la familia.

El actual centro comercial Azabache abrió en octubre de 1977, entonces con el nombre de Híper, para pasar a llamarse tres después Pryca. A lo largo de los años se han ido incoporando al complejo otras grandes superficies de material y ropa deportiva, juguetes o moda, entre otros establecimientos de cadenas multinacionales de restauración y áreas de repostaje o recambios para vehículos.