Siero espera iniciar antes de verano las obras del Parque de la Reconquista de Pola, que costará casi 6 millones de euros

El Ayuntamiento de Siero espera poder iniciar las obras de construcción del Parque de la Reconquista de la Pola antes del verano. Así lo han avanzado este martes el alcalde, Ángel García, y el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez. Después de que la anterior licitación quedara desierta, y tras una subida de presupuesto de 750.000 euros, finalmente han sido diez las empresas que han presentado sus ofertas para optar a la realización de un proyecto cuya inversión asciende a 5.850.046 euros.

"Este miércoles se celebrará la mesa de contratación en la que se abrirán los sobres y se le trasladarán al ingeniero responsable para que haga la valoración de la parte técnica", explicó García. Cabe recordar, que en la anterior licitación, la empresa que se presentó no cumplía, precisamente, con la puntuación mínima requerida por los técnicos para hacerse con la adjudicación. Una vez que el ingeniero dé el visto bueno, "abriríamos los sobres con la oferta económica y se procedería a proponer un adjudicatario". Si todo va con normalidad, "esto podría estar en el mes de marzo", señaló el regidor.

Una transformación urbanística

El nuevo parque de La Reconquista, que se extenderá desde los terrenos del antiguo matadero hasta el final de la calle General Gutiérrez Mellado, casi hasta la altura de la rotonda de la "Pitufina karateka", constará de 15.380 metros cuadrados, contará con zonas verdes, árboles, espacios de juegos infantiles, una pista deportiva, otra para jugar al vóley-playa y hasta una pista para caminar y correr de unos 500 metros. Y a ello se le sumará un aparcamiento, subterráneo, al que se accederá desde la calle Asturias, con una capacidad para 146 plazas.

Javier Rodríguez (izquierda) y Ángel García, con la infografía del Parque de la Reconquista de Pola de Siero. / L. R.

La actuación es pieza fundamental del plan del Ayuntamiento de Siero para integrar la zona oeste en la ciudad, y que comenzó con la reforma de la plaza del Paraguas y la estación de autobuses, continuó con la calle Celleruelo y la rotonda de acceso a la capital sierense desde la Autovía Minera. "Es una actuación que está llamada a generar ciudad, a terminar la parte de Pola que va hacia el oeste, hasta el límite de las vías, que está todo ese espacio pendiente de urbanizar y de concluir una vez que se derribó el antiguo matadero", apuntó Ángel García.

El alcalde destacó que, exceptuando los edificios del Auditorio y la Casa de Cultura, "es la inversión más importante y más cuantiosa que ha hecho el Ayuntamiento en toda la historia de Pola de Siero".

Cuatro años de arduo trabajo

Ángel García recordó que en el mandato anterior ya esbozaron y dibujaron esta idea. "Nos presentamos en el 2023 en las elecciones con dos grandes proyectos, los más importantes en cuantía, que son este Parque de la Reconquista de la Pola y el bulevar de Lugones", comentó. "En mayo de 2023 estaban en los programas electorales y estamos casi en marzo de 2026, así que han sido casi cuatro años de planificación".

Añadió, además, que "esto es un claro ejemplo de lo que significa gobernar, que hay que hacer una planificación con mucho tiempo, con años, para poder llevar a cabo todo lo que estamos haciendo, además de tener también un proyecto global del municipio". En este sentido, destacó que "tenemos un grado de cumplimiento y de ejecución del programa electoral casi del cien por ciento e incluso tenemos muchas obras ejecutadas que no llevábamos en el programa electoral". Cuando termine el mandato, "podremos presentarnos ante los ciudadanos con un programa electoral que se ha cumplido con creces. Y poca gente puede decir eso", concluyó.