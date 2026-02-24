Siero mantendrá el programa de apoyo a la rehabilitación de edificios históricos del municipio

Siero seguirá apostando por su programa municipal para fomentar la rehabilitación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural (BIC) e incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. La iniciativa suele contar anualmente con una dotación de 80.000 euros y la previsión es que la suma se mantenga en esas cifras en el presente ejercicio. En convocatorias anteriores, las bases para los interesados en optar se hacían públicas en torno a la primavera, si bien no hay una fecha fija para su publicación. El Ayuntamiento, hasta este momento, con cargo a este tipo de partidas ha contribuido a las obras de recuperación de la iglesia de San Pedro, en la Pola.

Esta línea de actuación municipal está diseñada para favorecer las iniciativas privadas de rehabilitación del patrimonio del concejo, apoyándolas desde la Administración local con cuantías que pueden llegar hasta el 50 por ciento del total de los proyectos. En ediciones anteriores de las convocatorias de ayudas los requisitos para poder solicitarlas establecían que debía tratarse de bienes del municipio incluidos en el inventario de patrimonio cultural, contar con las licencias municipales y cualesquiera otras autorizaciones sectoriales que fuesen necesarias, aceptar actuaciones de comprobación de los trabajos, de verificación del cumplimiento de criterios para ser beneficiario, además de los controles y justificaciones correspondientes al finalizar las obras.

El gobierno sierense está desarrollando en los últimos años varias líneas de actuación para favorecer la conservación de su patrimonio más destacado. Al margen de este programa de ayudas, pero con fondos municipales, el Ayuntamiento ha acometido la restauración y limpieza de las fachadas de la Casa Consistorial, a finales del año pasado, iniciativa a la que se destinó un presupuesto de 114.934,96 euros. También impulsó el ejecutivo local las labores de recuperación y mantenimiento en la emblemática plaza cubierta polesa, obra de Ildefonso Sánchez del Río. En concreto, en este espacio se llevaron a cabo obras de impermeabilización y renovación de la pintura exterior, con un coste de 69.968,64 euros. Se ha restaurado también el Paraguas de la antigua estación de autobuses.

Noticias relacionadas

Dos antiguos palacios que volverán a tener vida

Además de estas intervenciones, el gobierno local ha mantenido una actitud proactiva en la búsqueda de empresarios que desde la iniciativa privada pudieran hacerse cargo de la costosa rehabilitación de inmuebles emblemáticos, declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). El pasado mandato se concretó la operación empresarial para llevar a cabo la rehabilitación del palacio de Celles y, recientemente, en septiembre de 2025, se hizo pública la compra por parte de una firma sierense del palacio de Aramil. En ambos casos la intención es recuperar estas edificaciones para darles uso, como centros de actividades y de eventos que dinamicen también las localidades rurales en las que se ubican.