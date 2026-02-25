Costco tiene cinco días de plazo para aportar 300.000 euros de garantía para seguir adelante con el proyecto de Bobes (Siero)

La notificación del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que, con condiciones, se declara Proyecto de Interés Estratégico la instalación de Costco en Siero ha abierto un plazo de cinco días hábiles para que la promotora deposite en la Tesorería General del Principado la garantía de 300.000 euros necesaria para seguir adelante con la iniciativa. Tal cuantía supone el uno por ciento de la inversión prevista por la multinacional norteamericana en el polígono de Bobes.

El acuerdo recoge que la inversión directa para la puesta en marcha del gran hipermercado de Costco ascenderá a un mínimo de 45 millones de euros y que se llevará a cabo en un plazo inferior a dos años desde la obtención de las autorizaciones para el inicio de la actividad. El número de empleos será de, al menos, 170 durante los tres primeros años, y de 260 en los tres ejercicios siguientes. Todo ello con la garantía de que al menos el 87% de los puestos de trabajo sean de carácter indefinido.

Igualmente, la plantilla ha de mantener un criterio de paridad entre hombres y mujeres, así como reservar un mínimo del 2% de los puestos para personas con discapacidad. Costco deberá diseñar con los organismos autonómicos de formación profesional las acciones oportunas para facilitar la contratación de persona.

La compañía promotora también deberá cerrar acuerdos con productores locales y evaluar la incorporación de productos asturianos en sus marcas propias. De igual forma, deberá colaborar con entidades sin ánimo de lucro para la gestión de donaciones.

Costco deberá remitir a la Agencia Sekuens una actualización trimestral sobre los avances del proyecto y facilitar un informe anual de la contratación y de su mantenimiento durante un período de tres años.