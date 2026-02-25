Diez maratones en cuatro horas, el reto solidario que se desarrollará en Pola de Siero para ayudar a pacientes de cáncer
La actividad, bautizada como "La Travesía de Asturias", tendrá lugar el próximo 14 de marzo en la Pola y la recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a la Asociación Almia
Lucía Rodríguez
"La Travesía de Asturias". Así han llamado los responsables de Dark Lion Sport Management de Siero al reto que han lanzado para colaborar con los pacientes de cáncer metastásico y sus familias. La actividad, que tendrá lugar el próximo 14 de marzo entre las 9.00 y las 13.00 horas, consistirá en realizar el equivalente a 10 maratones, es decir, 420 kilómetros, en remoergómetro, una máquina para realizar una simulación de la acción de remar, con el propósito de hacer ejercicio o entrenar para la disciplina de remo.
Eladio Domínguez, CEO de la empresa, explica que la idea surgió a raíz de "la presentación de un proyecto de entrenamiento en paciente oncológico que presentamos la pasada primavera a la Agencia Sekuens (Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana) del Principado de Asturias, por el cual recibimos una subvención que nos concedieron a finales de 2025". "El reto presentado por el centro deportivo se enmarca dentro de las actividades incluidas dentro de ese proyecto innovador y de investigación",indican sus promotores, que tienen un año para desarrollar.
La idea es que "los participantes se organicen en equipos y remen durante una hora, para ver si entre todos conseguimos superar esa marca de los 420 kilómetros", apunta Domínguez.
El coste de la inscripción para participar en el reto es de seis euros y "la recaudación íntegra será destinada a la Asociación Almia de Cáncer Metastásico", señala el CEO. Una entidad sin ánimo de lucro que nació a principios del año 2025 impulsada por afectados por la enfermedad, con el objetivo principal de "proporcionar información, apoyo y formación tanto a pacientes con cáncer en estadio IV o metastásico, como a sus familiares y/o cuidadores" y que apoyan con medidas que mejoren la supervivencia y calidad de vida de los pacientes", explica en su página web el colectivo.
Hasta ahora, ya hay cinco equipos inscritos y "hemos puesto un tope de 32, porque son el número de máquinas de las que disponemos". El evento tendrá lugar en el centro que la empresa tiene en el polígono de La Carrera, en El Berrón (Siero). Todos los interesados en participar pueden realizar su inscripción a través de su página web darklionsport.com/eventos.
Actividades previas
Pero antes del día señalado, en el local de Pola de Siero, también se han programado otras actividades. El día antes de la realización del reto, Dark Lion Box ha organizado una serie de charlas y talleres donde "presentaremos el evento y daremos a conocer nuestro proyecto", indica Eladio Domínguez.
Serán el próximo 13 de marzo, de 16.00 a 18.00 horas, y se contará con intervenciones de representantes de la Asociación Almia, del Grupo de Investigación de Educación, Actividad Física, Deporte y Salud (Edafides) de la Universidad de Oviedo y del equipo de Dark Lion. Las participaciones contarán con experiencias propias y casos prácticos. "Terminaremos compartiendo espicha, comunidad y celebración", señalan los promotores.
Dark Lion es un centro innovador de entrenamiento, salud y formación especializado en pacientes oncológicos en Pola de Siero. Abrió su espacio el pasado mes de mayo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer mediante programas de entrenamiento personalizados y un enfoque multidisciplinar. Actualmente, trabajan en este sentido con alrededor de diez personas y su filosofía es que "el ejercicio no es un extra, es una pieza clave en el tratamiento oncológico".
