Ya hay fecha para la entrega del XVI Galardón "Pueblo de Lugones", que recibe Alba Hernández-Mirueña durante un evento con varias actuaciones

Ya hay fecha para el acto de entrega del XVI Galardón "Pueblo de Lugones", que organiza la Agrupación Folclórica La Sidrina. Será este viernes, 27 de febrero, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente de Lugones. En esta edición, el premio se ha concedido a Alba Hernández-Mirueña Suárez, directora del Centro de Formación y Animación Sociocultural CandelArte.

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó este miércoles el evento con la presidenta de la Agrupación Folclórica La Sidrina, Edita Reguera.

Noticias relacionadas

Ambas detallaron que la cita contará con varias actuaciones: la de Grupo de Competición Danza Contemporánea, Clásica y de Fit Kid, la del Grupo de Danza Urbana de Competición de CandelArte, con la interpretación musical de Hugo González Álvarez, y con la de la propia Agrupación Folklórica La Sidrina.