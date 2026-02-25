Ya hay fecha para la entrega del XVI Galardón "Pueblo de Lugones", que recibe Alba Hernández-Mirueña durante un evento con varias actuaciones
La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, presentó la cita con la presidenta de la Agrupación Folclórica La Sidrina, Edita Reguera.
Ya hay fecha para el acto de entrega del XVI Galardón "Pueblo de Lugones", que organiza la Agrupación Folclórica La Sidrina. Será este viernes, 27 de febrero, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente de Lugones. En esta edición, el premio se ha concedido a Alba Hernández-Mirueña Suárez, directora del Centro de Formación y Animación Sociocultural CandelArte.
La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó este miércoles el evento con la presidenta de la Agrupación Folclórica La Sidrina, Edita Reguera.
Ambas detallaron que la cita contará con varias actuaciones: la de Grupo de Competición Danza Contemporánea, Clásica y de Fit Kid, la del Grupo de Danza Urbana de Competición de CandelArte, con la interpretación musical de Hugo González Álvarez, y con la de la propia Agrupación Folklórica La Sidrina.
- Reformas en la primera gran superficie que tuvo Asturias, que ha solicitado licencia para obras interiores y reordenación de espacios
- La empresa asturiana con cocinera propia que da de comer todos los días a 30 personas: 'Hoy hay cocido de garbanzos con su choricín, su lacón... Todo de casa
- Cepi' ofrece terrenos en Siero para las universidades privadas: 'Que vengan mañana mismo, tendrían alfombra roja y luces de colores
- Siero teje para Ucrania: la Pola alberga este sábado un nuevo maratón de crochet en mantas para los más necesitados
- Siero espera iniciar antes de verano las obras del Parque de la Reconquista de Pola, que costará casi 6 millones de euros
- El Alcalde de Siero carga contra el Rector por el centro de IA de Lugones: 'Le agradezco que se vaya reconociendo su incapacidad, así me evita tener que echarlo
- Más de 1.500 personas se dan cita en la carrera Galbán de la Pola, un éxito de público y una demostración de solidaridad en la capital de Siero
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes