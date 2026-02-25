Sigue sin aparecer "Frida", la hembra de loro que falta de su casa de Valdesoto (Siero) desde julio de 2025: "No perdemos la esperanza"

Sigue sin aparecer "Frida", la hembra de Loro Amazonas que falta de su casa de Valdesoto (Siero) desde el 11 de julio de 2025. Pese al tiempo transcurrido, sus propietarios no pierden la esperanza de dar con ella y mantienen la recompensa de 700 euros para quien la localice y la entregue.

El animal se escapó por accidente, cuando la iban a sacar del aviario. Y aunque los dueños recibieron algunas pistas a lo largo de todo este tiempo, ninguna dio resultado.

"Después de que se nos escapara, nos fueron avisando de que la habían visto en los alrededores de la zona de El Berrón y Noreña, pero nada. En diciembre, nos escribió una chica a la que se le había posado en el capó de su coche, pero nos comentó que cuando se acercó salió volando", señalan los dueños.

En estos meses han recibido llamadas de todo tipo, también de desaprensivos, pero los dueños siguen buscando, pues creen que alguien la tiene y se ha encariñado con ella. "Son especies que para tenerlas hay que tener toda una serie de documentos y yo los tengo. Por eso insisto que si alguien la tiene y por lo que sea le va la Policía y le piden la documentación y no la tiene, se exponen a multas muy grandes", explican.

Casos de reencuentros muchos meses después

En la anilla del animal está el teléfono del criador "que está avisado para que si le llaman, inmediatamente me llame a mí". "Me preocupa que no esté comiendo lo que necesita y que esté bien de salud, todas las noches pido porque esté bien. No perdemos la esperanza, ya que me han dicho casos de loros que aparecieron meses después en zonas lejos de donde se fueron", inciden sus dueños. Ofrecen un teléfono de contacto para quien pueda ayudar a saber de ella o si quien pueda tenerla la quiere devolver.

Piden que no se intente cogerla si no se sabe y que se llame al número 699048678, e "iremos a por ella". También se puede avisar a la Policía Local de Siero, a la Guardia Civil o a la Protectora La Ería, que saben de este caso.

