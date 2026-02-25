La última sextaferia sigue al pie del cañón en Molleo, en Siero: "Este es el mejor ejemplo de cómo se puede hacer pueblo"

Es una de las pocas que quedan. La sextaferia de los vecinos de Molleo, en la localidad de Hevia (Siero) se organiza cada año por estas fechas para trabajos de limpieza y mantenimiento de las cunetas y la carretera de acceso al pueblo. Agustina Castro, presidenta de la Asociación Los Hórreos de Molleo y organizadora de las tareas, asegura que "llevamos tantos años que ya ni siquiera me acuerdo de cuántos son, pero más de quince seguro".

Comenzaron cuando les arreglaron la carretera, "para encargarnos de su limpieza y mantenimiento", indica Castro, y se ha convertido ya en toda una tradición. Tanto, que los vecinos esperan ilusionados a que llegue la fecha para ponerse manos a la obra. La primera vez, les llevó cerca de cuatro meses y sacaron 400 toneladas de basura. Las siguientes, "al llevarlo al día", ya costó mucho menos.

En total, "seremos alrededor de una docena, sobre todo los fines de semana, porque por semana los que trabajan lo tienen mucho más complicado", explica Agustina Castro.

Normalmente, armados con rastrillos recorren la carretera de principio a fin, librándola de restos de hojas y barro que fue acumulándose durante el invierno y, además, realizan las reparaciones que sean necesarias. En esta ocasión, además, han ido un poco más allá y están hormigonando varias zonas para utilizarlas de aparcamiento. "Ya hemos hecho el camino de El Picariel y algunas de las entradas a las viviendas", detalla Agustina. La semana que viene llegarán siete cubas más de hormigón para terminar con el camino de La Ería y el que da acceso al Prao de Molleo.

La única vez que fallaron fue el año pasado, porque "mi marido, Alberto Suárez, tuvo que operarse para poner una prótesis en el brazo". En esta ocasión, ella se resiente de una pierna, pero "ya tengo preparados los bollos con chorizo y las empanadas para comer luego todos juntos", apunta.

Los vecinos de Molleo realizan los trabajos en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, que les cede materiales y maquinaria. Este miércoles recibieron la visita del concejal de Caminos, Alejandro Villa, quien detalló que "desde que estoy en el Ayuntamiento, hace alrededor de seis o siete años, ya hemos traído hasta aquí 70 cubas de hormigón para que puedan ejecutar los trabajos".

El edil destacó que "es digno de admirar la unión vecinal y el compromiso que tienen con hacer estas tareas año tras año". Añadió, además, que "este es el ejemplo más claro de hacer pueblo".

Y es que cuando hay que colaborar, nadie les gana. Tanto es así que este año incluso algunos vecinos que han llegado nuevos a la zona "se han animado a colaborar también, porque, al final, esto es por el bien de todos", concluyó Agustina Castro.