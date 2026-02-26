La ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero, "más cerca que nunca": el club ya podría iniciar las obras de la primera fase antes del verano
La Comisión de Urbanismo (CUOTA) da luz verde al plan especial para construir las instalaciones, que incluye siete campos de fútbol y edificios complementarios de vestuarios, con una superficie construida máxima de 1.200 metros cuadrados
La Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Asturias (CUOTA) ha dado luz verde este jueves al plan especial de la primera fase de la ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga (Siero), consistente en siete campos de fútbol y edificios complementarios de vestuarios, con una superficie construida máxima de 1.200 metros cuadrados.
"Esta autorización desarrolla las prescripciones impuestas durante el trámite ambiental, dado que las pretensiones iniciales de mayores usos edificatorios requieren la previa modificación del Plan General de Ordenación (PGO) del concejo", detalla el Gobierno regional en una nota de prensa.
La decisión de la CUOTA no implica el inicio de las obras, ya que el Ayuntamiento de Siero aún debe proceder a la aprobación definitiva de los documentos urbanísticos y a la tramitación de los proyectos de obra y sus licencias correspondientes.
Según el alcalde de Siero, Ángel García, el Pleno municipal procederá en breve a la aprobación definitiva del plan especial, con lo que, una vez autorizado el proyecto por los técnicos municipales, el Consistorio estaría en disposición de dar la licencia para el inicio de las obras antes del verano. De manera paralela, el Ayuntamiento ya trabaja para cubrir las necesidades de saneamiento y abastecimiento de agua, dentro de proyectos generales para la zona.
El regidor agradeció a la CUOTA y al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, su diligencia con este proyecto, así como al Real Oviedo su "apuesta" por Siero.
Por su parte, el presidente azul, Martín Peláez, aseguró que el proyecto de la ciudad deportiva "está más cerca que nunca". "Todo va por muy buen camino. Es el mayor compromiso. Hay proyecto de futuro", añadió el dirigente oviedista.
