"Egipto", el súper caballo de Siero que exporta genética a toda España y a Europa: "Hay mucha demanda de dueños de yeguas, gente con reserva esperando"

El pasado mes de octubre, el caballo "Egipto M.M.", más conocido en su entorno como "Anhur", se alzaba con el título de subcampeón de España en las pruebas de selección de reproductores de la Gran Semana del Angloárabe de Sevilla. Desde el pasado 4 de febrero, el semental, propiedad de Alberto Riesgo de la Yeguada Santa Lucía de Vega de Poja (Siero), descansa en uno de los boxes del Centro de Reproducción Homologado de Yeguada Finca Maeza, en Sariego. Desde allí, distribuirán su semen a ganaderías de España, Europa y México para continuar contribuyendo a la mejora genética de la raza.

Riesgo tomó la decisión de trasladar a su caballo a las instalaciones sareganas porque "teníamos mucha demanda de propietarios de yeguas que querían un hijo de 'Egipto'". Y es que en la cría equina moderna, la genética se ha convertido en uno de los activos más valiosos. En este caso, "el padre es árabe y la madre tiene algo más de un 30 por ciento en esa línea". El resultado ha sido un potro con un porcentaje de un 68,12 por ciento de árabe lo que permite "perfeccionar características como la resistencia, la velocidad, la elegancia o la docilidad de la raza".

Aunque el centro de reproducción fue inaugurado en mayo de 2025 y "ya tuvimos aquí caballos para la época de reproducción", el sierense "Egipto" es "el primero en inaugurar la distribución de esperma a nivel nacional y europeo", explica Inés Aznárez, veterinaria y directora de los tratamientos de fertilidad en Maeza.

Fresco, refrigerado y congelado

La temporada reproductiva se produce, aproximadamente, de febrero a septiembre. "Se realiza cuando las yeguas están cíclicas, es decir, en celo", explica Inés Aznárez. El proceso es a través de inseminación artificial, "preparando las dosis y luego inseminando a la hembra". En este sentido, la veterinaria apunta que "no se puede hacer monta natural porque al final rompemos la cadena del muestreo de enfermedades de transmisión sexual y lo que garantizamos teniendo sementales como 'Egipto' en estos centros homologados es precisamente que vayan libres de esas enfermedades".

La idea con el semental sierense es "tener un stock de semen congelado y luego también distribuir semen fresco o refrigerado". El fresco se repartiría, sobre todo, por Asturias, y el resto "se distribuirá a demanda del cliente final".

"Egipto" es un potro joven, de tres años, que no ha interaccionado nunca con una yegua en celo, por lo que ahora mismo "está en proceso de aprendizaje". Por lo tanto, "las extracciones se hacen a través de una vagina artificial y con el semen obtenido se realizan una serie de procedimientos para testarlo", explica Inés Aznárez.

Garantía de las mejores condiciones

"Se hacen pruebas de refrigeración con diferentes tiempos tanto de centrifugación como de refrigeración, en caso de congelado de vapores, para probar cuál es el medio que más se adapta a su esperma y qué procedimientos tolera mejor o peor", apunta. Es necesario ajustar todos los parámetros para "asegurar que en temporada el semen va lo mejor posible".

Además, por legislación, el animal tiene que pasar un mes en cuarentena y realizar una serie de muestreos de su esperma para poder proceder a su distribución. En estas pruebas, "nos aseguramos de descartar que sea portador de enfermedades de transmisión sexual, que son metritis contagiosa equina, arteritis viral y anemia infecciosa", las tres de declaración obligatoria. Además, el caballo debe estar vacunado tanto de gripe y tétanos como de rinoneumonitis.

La dosis mínima para poder inseminar a una yegua son 500 millones de espermatozoides progresivos, en el caso de que la hembra se encuentre en el centro y sea fresco. "En el caso de semen refrigerado, esta cantidad aumenta de entre 1.000 a 1.500 millones", explica Aznárez.

Los precios de las dosis dependen del propietario, pero la veterinaria explica que suelen oscilar entre los 300 y los 2.000 euros. "Depende del caballo, de los hijos que haya tenido, genética, genealogía, resultados de concurso, ahí hay unos extras que al final es lo que va sumando".

Normalmente, "el precio de salida cuando son potros nuevos, no tienen hijos y no están probados, suele ser más bajo, sobre todo los primeros años, y según van teniendo crías y consiguiendo más resultados, se va incrementando". Uno de los factores más importantes es la genética: "Los padres que tenga, las abuelas, los abuelos maternos y paternos", detalla.

Todos aquellos interesados en cruzar a sus hembras con "Egipto", pueden ponerse en contacto directamente con el centro de Maeza o con la Yeguada Santa Lucía para poder hacer su reserva. "Tenemos gente ya esperando por la reserva", confirma Alberto Riesgo.

Pero no todo es reproducción y cría. "Egipto" disfruta cada día de unas instalaciones que, según Alberto Riesgo, que ha estado en otras provincias, "son las mejores de España en cuanto a espacio, organización, mantenimiento y cuidado de los animales que he visto".

A cuerpo de rey

Hasta el próximo mes de junio, aproximadamente, "Egipto" permanecerá a cargo de los responsables de la Yeguada Finca Maeza. Allí, además de realizar todos los procedimientos necesarios para distribuir su semen por España y la Unión Europea, continúa llevando una vida normal, al igual que hace en Santa Lucía. Cuando comienza el día, "le hacemos un chequeo rutinario para comprobar su temperatura y constantes y asegurarnos de que esté bien", explica Inés Aznárez. Además, se encargan de cepillarlo, "algo que le encanta", y limpian a diario el box en el que pasa su estancia.

Antón Vázquez, veterinario y especializado en clínica equina, es un gran aficionado a la doma clásica. Él se encarga de que "Egipto" entrene a diario en las instalaciones y le acostumbra a las personas, domándolo de manera natural, y a cumplir una serie de reglas. "Yo siempre tengo que ir por delante del caballo y él debe mantenerse un metro alejado de mí. De lo contrario, lo reconduzco", explica como ejemplo. Además, practica con él los saltos en libertad, es decir, sin jinete. Además de esos entrenamientos, "el animal hace ejercicio al menos dos veces al día, entre 30 y 45 minutos por sesión".

El mes de cuarentena de "Egipto" finalizará el próximo 4 de marzo. Eso significará que desde el centro de Maeza ya podrán comenzar a distribuir su semen a diferentes ganaderías. Mientras tanto, ajeno a su potencial, disfruta de la compañía de los profesionales y de las visitas de Alberto Riesgo que espera impaciente "poder tener un descendiente suyo en nuestra yeguada de Siero".