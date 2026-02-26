"La reclamación económica por el centro de IA de Lugones sigue su curso", advierte el Alcalde de Siero a la Universidad de Oviedo

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, aseguró este jueves que la reclamación a la Universidad de Oviedo para que devuelva la mayor parte de los 50.000 euros abonados por el Ayuntamiento para el funcionamiento del centro de Inteligencia Artificial (IA) de Lugones sigue adelante por mucho que el rector, Ignacio Villaverde, haya decidido renunciar al convenio suscrito entre ambas instituciones. "Tendrán que reintegrar el dinero como hacen el resto de entidades que no justifican adecuadamente las ayudas municipales", precisó el regidor.

En concreto, Siero solicita a la institución académica que reintegre 47.074,39 euros "más el interés general de demora", al entender que solo estarían justificados correctamente 2.925,61 euros de esos 50.000 euros abonados. El informe que sustenta la petición destaca, además, que no se ha admitido una factura que se pretendía imputar como gasto, en concepto de comida y bebida en una sidrería por importe de 169,40 euros.

La resolución de Alcaldía que pide la devolución de cantidades hace referencia a la anualidad de 2024, por un total de 100.000 euros, de los que se adelantaron 50.000 euros.

El acuerdo de Siero con la Universidad recogía la entrega de 100.000 euros anuales y la cesión del edificio municipal de la antigua Casa de Cultura de Lugones para la actividad del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial. La institución académica justificó su decisión de renunciar tras "constatar un bloqueo administrativo y financiero prolongado, que ha hecho inviable la continuidad del proyecto en su actual marco institucional". El gobierno de Siero sostiene, por su lado, que no ha obtenido resultado alguno del centro en sus más de tres años de funcionamiento y hasta mostró su satisfacción por la renuncia al convenio, algo que, según advierte García, no paraliza ni anula el expediente para la devolución de los 47.074 euros.