Reparado un importante socavón a la entrada del Colegio Público Santa Bárbara de Lugones

El desperfecto en el asfalto ponía en riesgo la seguridad de escolares, viandantes y vehículos en una zona muy transitada y cercana a La Cebera

El bache, después de ser reparado por los servicios municipales del Ayuntamiento de Siero.

El bache, después de ser reparado por los servicios municipales del Ayuntamiento de Siero. / L. R.

Lucía Rodríguez

Lugones (Siero)

El Ayuntamiento de Siero procedió este jueves a la reparación de un socavón en la calzada que generó preocupación entre los vecinos de Lugones, al encontrarse a la entrada del Colegio Público Santa Bárbara, lo que ponía en riesgo la seguridad de escolares, viandantes y vehículos. El centro educativo se ubica al lado de uno de los accesos al parque de La Cebera, por lo que es una zona muy transitada, no solo por padres, niños y docentes, sino también por residentes en la localidad que acuden diariamente a pasear por la zona.

Estado en el que se encontraba la calzada antes de su reparación.

Estado en el que se encontraba la calzada antes de su reparación. / L. R.

En cuanto se tuvo conocimiento del socavón, que, si bien no contaba con una gran extensión, era profundo, el Consistorio envió a los operarios de los servicios municipales para que procedieran a su reparación. El desperfecto fue solventado en apenas quince minutos, tiempo que se tardó en verter una capa de asfalto y colocar una tapa de alcantarilla. Por el momento, la zona ha quedado señalizada con balizas para la seguridad de peatones y vehículos.

