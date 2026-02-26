Reparado un importante socavón a la entrada del Colegio Público Santa Bárbara de Lugones
El desperfecto en el asfalto ponía en riesgo la seguridad de escolares, viandantes y vehículos en una zona muy transitada y cercana a La Cebera
Lucía Rodríguez
El Ayuntamiento de Siero procedió este jueves a la reparación de un socavón en la calzada que generó preocupación entre los vecinos de Lugones, al encontrarse a la entrada del Colegio Público Santa Bárbara, lo que ponía en riesgo la seguridad de escolares, viandantes y vehículos. El centro educativo se ubica al lado de uno de los accesos al parque de La Cebera, por lo que es una zona muy transitada, no solo por padres, niños y docentes, sino también por residentes en la localidad que acuden diariamente a pasear por la zona.
En cuanto se tuvo conocimiento del socavón, que, si bien no contaba con una gran extensión, era profundo, el Consistorio envió a los operarios de los servicios municipales para que procedieran a su reparación. El desperfecto fue solventado en apenas quince minutos, tiempo que se tardó en verter una capa de asfalto y colocar una tapa de alcantarilla. Por el momento, la zona ha quedado señalizada con balizas para la seguridad de peatones y vehículos.
- Reformas en la primera gran superficie que tuvo Asturias, que ha solicitado licencia para obras interiores y reordenación de espacios
- La empresa asturiana con cocinera propia que da de comer todos los días a 30 personas: 'Hoy hay cocido de garbanzos con su choricín, su lacón... Todo de casa
- Siero teje para Ucrania: la Pola alberga este sábado un nuevo maratón de crochet en mantas para los más necesitados
- Siero espera iniciar antes de verano las obras del Parque de la Reconquista de Pola, que costará casi 6 millones de euros
- Más de 1.500 personas se dan cita en la carrera Galbán de la Pola, un éxito de público y una demostración de solidaridad en la capital de Siero
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- "Egipto", el súper caballo de Siero que exporta genética a toda España y a Europa: "Hay mucha demanda de dueños de yeguas, gente con reserva esperando"
- Siero da licencia para la planta de tratamiento de residuos de construcción en la cantera La Escondida, en Venta la Salve