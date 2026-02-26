Siero ultima la apertura del área de autocaravanas de Lugones, que tendrá treinta plazas y costará ocho euros el día
El servicio de una hora para el agua y el vaciado de los vehículos tendrá un precio de tres euros, de acuerdo con la ordenanza aprobada este jueves por el Pleno
J. A. O.
El Pleno del Ayuntamiento de Siero aprobó este jueves la ordenanza fiscal que regulará el uso del área de autocaravanas que se va a estrenar en breve en Lugones, junto a la residencia de mayores del ERA y con accesos por la calle Puerto de Somiedo. La norma establece que la pernocta, entendiendo como tal el acceso al área del vehículo, su estacionamiento y la estancia hasta un máximo de 48 horas, tendrá un precio de ocho euros las 24 horas. El servicio de agua a la autocaravana y el vaciado de depósitos "in itinere" costará tres euros por un plazo de una hora a contar desde la entrada en el área.
El concejal Alejandro Villa confirmó que las obras del recinto de Lugones ya están concluidas y con el sistema de control de accesos instalado. Los trabajos contaron con un presupuesto de 164.905 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto está cofinanciado por la Consejería de Presidencia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (UE).
En la parcela, de propiedad municipal, se han habilitado treinta plazas de aparcamiento y plataformas de servicio de uso común para el desagüe de las autocaravanas, la instalación de arquetas con tapa y sin rejilla para el vaciado náutico de los vehículos y una rejilla para el vaciado de las aguas grises. También se ha colocado un sumidero para vaciar el depósito portátil del váter y un grifo para el suministro de agua potable. Las plazas tienen unas dimensiones de 8 por 3,50 metros.
"Estamos muy contentos por detectar que Siero es un lugar interesante para que los autocaravanistas que visitan Asturias hagan parada", resaltó el alcalde, Ángel García. A su juicio, "tener este tipo de equipamientos, que generan actividad económica en el municipio, es muy importante".
