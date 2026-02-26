Siero ultima la apertura del área de autocaravanas de Lugones, que tendrá treinta plazas y costará ocho euros el día

El Pleno del Ayuntamiento de Siero aprobó este jueves la ordenanza fiscal que regulará el uso del área de autocaravanas que se va a estrenar en breve en Lugones, junto a la residencia de mayores del ERA y con accesos por la calle Puerto de Somiedo. La norma establece que la pernocta, entendiendo como tal el acceso al área del vehículo, su estacionamiento y la estancia hasta un máximo de 48 horas, tendrá un precio de ocho euros las 24 horas. El servicio de agua a la autocaravana y el vaciado de depósitos "in itinere" costará tres euros por un plazo de una hora a contar desde la entrada en el área.

El concejal Alejandro Villa confirmó que las obras del recinto de Lugones ya están concluidas y con el sistema de control de accesos instalado. Los trabajos contaron con un presupuesto de 164.905 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto está cofinanciado por la Consejería de Presidencia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (UE).

En la parcela, de propiedad municipal, se han habilitado treinta plazas de aparcamiento y plataformas de servicio de uso común para el desagüe de las autocaravanas, la instalación de arquetas con tapa y sin rejilla para el vaciado náutico de los vehículos y una rejilla para el vaciado de las aguas grises. También se ha colocado un sumidero para vaciar el depósito portátil del váter y un grifo para el suministro de agua potable. Las plazas tienen unas dimensiones de 8 por 3,50 metros.

"Estamos muy contentos por detectar que Siero es un lugar interesante para que los autocaravanistas que visitan Asturias hagan parada", resaltó el alcalde, Ángel García. A su juicio, "tener este tipo de equipamientos, que generan actividad económica en el municipio, es muy importante".