Los descendientes americanos del promotor de las escuelas de Muñó, inauguradas en 1906, realizan una donación económica para mejorar el edificio

Cesáreo Vigil Cortina, natural de Muñó (Siero), fue un empresario emigrante en Estados Unidos (EE UU) que en 1901, durante una visita a su pueblo natal, destino una generosa contribución para la construcción de unas escuelas, que fueron inauguradas en 1906. Hoy, 120 años después, son sus descendientes, residentes en EE UU y México, los que han decidido donar 850 euros para que sean invertidos en el edificio, patrimonio histórico de la parroquia y una de sus principales señas de identidad.

"Yo mantengo contacto con algunos de los familiares de Cesáreo Vigil desde 2020", cuenta Vidal González, presidente de la Asociación Les Escueles de Muñó (Asecevi). "Nos comunicamos a menudo y me consta que han creado una especie de plataforma entre los descendientes que viven allí, a través de la cual han recaudado dinero para contribuir con las mejoras de las instalaciones de la escuela", explica González. "Algunos ya han visitado Muñó varias veces, son conocedores de la labor que los vecinos estamos realizando y tienen el apego a esta tierra y a estas escuelas que les inculcó su antepasado", añade.

Desde su fundación en 2022, la asociación vecinal ha destinado cerca de 12.000 euros a mejoras en el edificio. González destaca los 9.386 euros que se invirtieron este año en la instalación de un falso techo suspendido, lo que mejoró bastante el aislamiento térmico y la acústica del local.

Cuatro años de trabajos

Además de la inversión en la techumbre interior, a lo largo de los últimos cuatro años se han realizado diferentes actuaciones que han contribuido a la mejora de las escuelas. "Estamos renovando la exposición fotográfica permanente que tenemos en el salón principal, colocando imágenes plastificadas y de más tamaño cuando la resolución lo permite", subraya Vidal González. También han sido restaurados los dos cuadros de Cesáreo Vigil Cortina. "El último lo restauró hace poco Laura Rodríguez Noval, una conocida profesional de Gijón", detalla el presidente de la asociación de vecinos.

Algunas de las intervenciones se han hecho en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, que ha instalado pantallas led, además de mejorar la eficiencia energética. "También se han iniciado las obras de reparación del tejado, aunque aún queda una segunda fase, que esperamos pueda comenzar pronto", indica Vidal González.

Todos estos detalles se dieron a conocer en la última asamblea ordinaria de la Asociación Les Escueles de Muñó, que se celebró el pasado fin de semana. Durante el encuentro, se recordaron los objetivos del colectivo y se detallaron las actividades previstas hasta el momento para este año.

Preservación del patrimonio local

Desde su fundación en 2022, el colectivo se ha centrado en varios objetivos fundamentales, entre los que se encuentran promocionar merecidamente la figura de Cesáreo Vigil Cortina y su encomiable labor como filántropo; divulgar, concienciar y resaltar el carácter histórico de las escuelea de Muñó, como "primer edificio escuela público" con el que contó el Ayuntamiento de Siero en propiedad, y dar a conocer mediante exposiciones, charlas y talleres, entre otras actividades, las costumbres, tradiciones y trabajos rurales, así como divulgar la figura y peculiaridades de los vecinos.

"Nuestro interés es instar al Ayuntamiento a que realice las obras necesarias para que les escueles se conviertan en un centro social habitable y confortable, para que los vecinos tengamos donde realizar reuniones y actividades, colaborando en el mantenimiento y conservación de este histórico edificio", añade Vidal González.

En la actualidad, cuentan con 234 socios y tienen previsto organizar el próximo 31 de mayo el V Encuentro de Sidra Casera de Muñó. Las IV Jornadas de la Manzana serán el 25 de octubre.

"Les escueles de Muñó son algo más que un edificio. Son la unión entre generaciones y entre personas que tienen aquí sus raíces", concluye Vidal González.