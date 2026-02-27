La lacra de la violencia de género en la comarca: 137 mujeres de Siero y Noreña bajo seguimiento policial

Un total de 137 mujeres cuentan con seguimiento policial en Siero y Noreña por situaciones de violencia de género. En concreto, la Policía Nacional realiza el control de 49 casos; la Policía Local de Siero se encarga de 35, la Guardia Civil del puesto de la Pola controla 19, y la de Noreña sigue 34 casos. Por riesgo, hay doce mujeres con nivel de protección medio, mientras que las otras 125 lo tienen bajo.

Los datos se pusieron sobre la mesa durante la reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género, presidida por la concejala de Igualdad de Siero, Eva Iglesias. Participaron miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local; la abogada del Centro Asesor de la Mujer de Siero, técnicos municipales de servicios sociales de los ayuntamientos de Siero y Noreña, representantes de la Delegación de Gobierno y personal del Centro Penitenciario de Asturias.