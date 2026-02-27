Siero acometerá este año con 900.000 euros la reurbanización del acceso a la Pola por la avenida de Gijón, que pasará a ser de titularidad municipal

Una partida económica de 900.000 euros procedente de los remanentes de tesorería del Ayuntamiento financiará en la Pola las obras de reurbanización de la avenida de Gijón. El objetivo del gobierno municipal es que los trabajos, con un plazo de ejecución fijado en ocho meses, arranquen a lo largo de este año, para concluir en 2027. El Principado, actual propietario de este vial de entrada a la capital sierense desde la carretera AS-337, de conexión con Gijón, ya ha autorizado al Consistorio a ejecutar la actuación. La idea es que una vez que se lleve a cabo, la avenida pase a ser de titularidad municipal.

El alcalde, Ángel García ("Cepi"), y la concejala de Infraestructuras Urbanas, Sonia Lago, detallaron este viernes las características de un proyecto que afecta a un tramo de 300 metros de avenida, entre la calle Acebo y Río Deva. Según indicaron, esa zona presenta un estado de urbanización antiguo, con un deterioro notable, además de deficiencias urbanísticas importantes en materia de accesibilidad y movilidad peatonal, con aceras estrechas o inexistentes en algunos puntos, aparcamiento desordenado y deficiencias en pavimentos, mobiliario urbano y redes de servicio. En esa tesitura, las obras incluidas en el proyecto consistirán en la renovación de pavimentos y aceras, mejorando la accesibilidad, así como la sustitución de las redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado público. Está previsto colocar luminarias Led de bajo consumo. La intervención se completará con un nuevo mobiliario urbano, arbolado y el soterramiento de una batería de contenedores. "Se trata de una obra demandada por los vecinos. El objetivo es ganar espacio para las personas, con ensanche de aceras, la incorporación de arbolado y la reordenación de los aparcamientos", resumió el regidor.

"Cepi" resaltó que "al importe de la obra, que es de 899.981 euros, hay que sumar el coste del derribo de una nave en esta avenida, ejecutada el pasado verano, pues presentaba un estado deficiente y se encontraba fuera de alineación, así como la redacción del proyecto de la actuación que presentamos ahora". "La intención es incluir esta intervención en los remanentes de tesorería, que irán a Pleno de marzo", añadió. El Alcalde aprovechó para hacer balance de las actuaciones realizadas en los accesos a la Pola en los últimos años, recordando que ya se ha intervenido en el de Ullaga y en la entrada desde la Autovía Minera. "Una vez ejecutada esta actuación en la avenida de Gijón, únicamente quedará pendiente actuar en los accesos desde Marcenado y desde Valdesoto por el paso a nivel de El Bayu". Esta última intervención está pendiente de un convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que se ha retrasado por la necesidad de llevar a cabo ajustes técnicos.

De acuerdo con los planes iniciales, la solución para El Bayu consistiría en que el vial actual se transforme en una zona semipeatonal, con paso autorizado a los residentes y una urbanización en forma de bulevar. Una pasarela elevada peatonal y ciclista permitiría salvar las vías del tren, estando previsto que los vehículos accedan a través de la actual glorieta de la de la autovía tanto hacia la Pola como a Valdesoto. Ese enlace también será mejorado.