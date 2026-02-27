Siero cerró 2025 con una recaudación de 3,4 millones de euros por el impuesto de construcciones, un 85% más de lo previsto

Siero cerró el ejercicio de 2025 con una recaudación de 3,4 millones de euros por impuestos indirectos, básicamente el de construcciones, lo que supone un 85% más de lo que se había previsto inicialmente. "Habíamos calculado ingresar 1,8 millones y han sido 3,4", indicó el regidor, Ángel García ("Cepi"), tras anunciar que, si no hay retrasos inesperados, esta primavera se pondrán en marcha las dos grandes obras del mandato en la Pola y Lugones: el parque de La Reconquista y la última fase del bulevar, respectivamente. "Suman once millones de euros y no hay ningún ayuntamiento de Asturias que tenga en marcha una inversión similar con recursos municipales, manteniendo además una deuda cero", subrayó el regidor.

Acompañado del concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, "Cepi" desveló este jueves que cinco empresas se han presentado a la licitación de las obras de urbanización y acondicionamiento del bulevar de Lugones en el tramo comprendido entre la calle Leopoldo Lugones y la avenida del Castro, actuación que afecta a una superficie de 18.200 metros cuadrados. Se trata de un proyecto con un presupuesto total de 4,6 millones de euros y un plazo de ejecución de dieciséis meses.

"A lo largo del mes de marzo esperamos tener una propuesta de adjudicación y que antes del verano se inicien las obras, al igual que las del parque de la Reconquista de La Pola", subrayó el regidor, quien incidió en que los once millones de euros que suman ambas iniciativas suponen "la mayor inversión en la historia de Siero, sin contar obras de edificios". "Son dos actuaciones de gran envergadura que van a transformar nuestros dos principales núcleos de población: La Pola y Lugones", resaltó García.

El nuevo parque de La Reconquista, que se extenderá desde los terrenos del antiguo matadero hasta el final de la calle General Gutiérrez Mellado, constará de 15.380 metros cuadrados, con zonas verdes, árboles, espacios de juegos infantiles, una pista deportiva, otra para jugar al vóley-playa y hasta una pista para caminar y correr. A todo ello se sumará un aparcamiento subterráneo, al que se accederá desde la calle Asturias, con una capacidad para 146 plazas.