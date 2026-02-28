Alba Hernández, premio "Pueblo de Lugones": "La danza crea comunidad"

Alba Hernández-Mirueña lleva la danza y la vocación de docencia en la sangre. Desde este viernes, su dedicación permanece ya para siempre en la memoria de Lugones, el pueblo al que llegó siendo apenas una adolescente procedente de su Salamanca natal para desarrollar una prolífica carrera como empresaria y promotora cultural. Fundadora y gerente del centro de formación y animación sociocultural CandelArte, recibió el premio "Pueblo de Lugones", galardón que concede la Agrupación Folclórica La Sidrina para reconocer trayectorias destacadas vinculadas a la localidad y que, como resalta el jurado, no podría tener mejor exponente que Alba y los cientos de jóvenes que han pasado por su espacio para ser más felices gracias a la danza.

El acto, celebrado en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, reunió a decenas de representantes del tejido asociativo y cultural del concejo de Siero, así como a alumnos y familiares de la premiada, que aplaudieron "su excepcional trayectoria en favor de la danza y el deporte", subrayando su labor formativa desde 2012 con centenares de vecinos de distintas generaciones, además de su ejemplo de emprendimiento.

Hernández-Mirueña aseguró que el reconocimiento supone un respaldo a toda una vida de esfuerzo. "CandelArte nació de una necesidad vital: demostrar que la danza, el deporte y la animación sociocultural no son un hobby, sino herramientas reales para crear comunidad, cultura y salud", destacó durante su intervención en el acto.

Un emocionado discurso fundamentalmente de agradecimiento, porque "este galardón es de mi familia, de mi equipo y de todas las personas que han apoyado el proyecto desde sus inicios". "Nadie llega solo a ninguna parte", apuntó, antes de recordar "a la Federación Española de Baile Deportivo, a su presidente Luis Vañó, a Marga Paredes y al Ayuntamiento de Siero".

"Hoy veo cinco centros, un festival internacional y una familia artística y deportiva que no dejó de crecer ni en los momentos más difíciles; detrás de todo ello hay trabajo, formación y mucha gente vitamina", resaltó la premiada, quien destacó que el galardón es, además, "un impulso para seguir creando espacios donde el arte y el deporte nos hagan un poco más felices a todos".

Nacida en Salamanca y afincada en Siero desde hace años, inició su carrera impartiendo clases en distintos centros deportivos antes de consolidar un proyecto propio que integrara diversas disciplinas relacionadas con la danza y la actividad física.

En la actualidad, dirige dos locales y una nave en Lugones, además de un centro en Santoña (Cantabria), con un alumnado que ronda las 400 personas, desde niños de tres años hasta adultos. Su oferta abarca bailes de salón y latinos, danza urbana y moderna, así como actividades como pilates, aerobic o spinning. En los últimos años ha impulsado con especial intensidad la disciplina Fit Kid en Asturias. Por todo ello, se ha hecho merecedora del aplauso de Lugones.