Siero bate el récord de abonados al Patronato Deportivo Municipal, con más de 10.500 socios en todo el concejo

El Patronato Deportivo Municipal de Siero cerró 2025 con la cifra más alta de abonados de su historia: 10.584 socios, una cifra que es el récord de su historia, tras superar el bajón por la pandemia del Covid, que dejó sólo 6.000 abonados.

Los datos han remontado por todo lo alto, como explican el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, el concejal de Deportes, Jesús Abad, y el director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez. Por parroquias, los abonados de la zona urbana representan un 74 por ciento, los de la zona rural un 15 por ciento y los de otros concejos un 11 por ciento.

Tal y como detallaron los ediles, por edades, la franja de edad de14 a 64 años es la que mayor número de abonados concentra, alcanzando los 7.695 : de ellos 3.699 son mujeres y 3.729, hombres. Y por localidades, de zona urbana, el Patronato cuenta con 2.989 socios de Pola de Siero, 2.568 de Lugones, 1.488 de La Fresneda y 758 de El Berrón.

Con respecto a la zona rural, 1.655 vecinas y vecinos de 11 parroquias diferentes pertenecen al PDM, miemtras que del resto de concejos de Asturias, destacan, por número, los socios de Oviedo, Llanera y Noreña con 585, 369 y 252 socios respectivamente.

El regidor recuerda el notable descenso producido en el año 2020, en el que se llegó a tener sólo 6.823 abonados. "El Patronato tiene una estructura fija y unos costes que se vieron duramente golpeados por esta pérdida de abonados, y en aquel momento era difícil pensar que íbamos a tener los 10.500 de hoy", reconoce el alcalde. "La evolución de estos años ha sido realmente buena, y eso es un ejemplo de que, desde el propio ente, tanto desde la concejalía como desde todo el equipo humano que trabaja en el Patronato, han hecho un trabajo brillante", destaca.

El taller de autodefensa celebrado en La Fresneda / A. S.

Asimismo pone de relive el hecho de que el porcentaje entre usuarios masculinos y femeninos es prácticamente el mismo, lo que a su juicio "demuestra que todas las acciones que se hacen desde el Patronato con ese objetivo de que toda la sociedad participe y haga deporte, se está consiguiendo, y además de una manera que no hay diferencia entre sexos, cosa que también hace no muchos años era impensable".

El Patronato Deportivo Municipal cuenta en la actualidad con 36 instalaciones deportivas y con un presupuesto para este ejercicio de 5.566.500 euros (un 3,01 por ciento más que en 2025). Actualmente la cuota trimestral para adultos es de 58,50 euros, el resto de los miembros acogidos al abono familiar 26,50 euros y los menores de 14 años y mayores 65 años pagan 42 euros.

El Polideportivo de La Fresneda, sin ir más lejos, acogió este sábado un taller de autodefensa dirigido por Jesús Cofiño, Grand Master 9º Dan de Kajukenbo, una disciplina de defensa personal. La actividad, dirigida a personas mayores de 11 años, tuvo como objetivo dotar a los participantes de nociones básicas de autoprotección, control de situaciones de riesgo y refuerzo de la confianza personal.