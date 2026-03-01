Siero centra los actos del 8M en la educación en igualdad desde la escuela: el Ayuntamiento organiza conciertos y talleres dirigidos a los estudiantes del concejo

El Ayuntamiento de Siero prepara un amplio programa de actividades con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Los actos han sido presentados por la concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, y tienen como eje principal la concienciación y la educación en la igualdad desde las edades más tempranas.

La primera de las actividades tendrá lugar el día 6, en el teatro auditorio de la Pola, con el concierto "Ellas suenan", de "El arca de Mozart". Está dirigido al alumnado de Educación Infantil del concejo.

Para el día 12 está prevista la entrega del Premio Mujer Sierense del año, que se falla mañana. Además, durante los meses de marzo y mayo se impartirán en los institutos del concejo los talleres "Masculinidades igualitarias" por parte de la experta en materia de Igualdad y Coeducación Chusa Méndez.

La edil confirmó, además, que, como en años anteriores, el Consistorio fletará un autobús para todas aquellas mujeres del concejo que deseen asistir a la manifestación unitaria del 8M, que en esta ocasión se celebrará este año en Villaviciosa.

Iglesias recordó también que desde la concejalía se trabaja en colaboración con otras áreas municipales en el fomento de la igualdad, como complemento a todos los actos previstos.

En concreto, con el Patronato Deportivo Municipal de Siero, a través de la iniciativa "Y en el Deporte Igualdad", así como con proyecciones de varios documentales y conferencias en las que se pretende poner en valor el papel de la mujer en el deporte.