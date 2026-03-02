Alarma en Argüelles (Siero) por una oleada de robos: los vecinos se organizan en patrullas para vigilar el pueblo
Los afectados denuncian que en apenas una semana se registraron cinco robos en viviendas
Los vecinos de Argüelles, en Siero, están hartos de los robos que se vienen produciendo en la parroquia en los últimos tiempos, y se han organizado en patrullas ciudadanas para intentar atajar la acción de los cacos.
En la noche este domingo llevaron a cabo su primera ronda, armados con chalecos reflectantes y con la misión de disuadir a los ladrones de actuar en la zona, en un recorrido por las calles de pueblo y con el fin de "que nos vean y no se atrevan a actuar", señala la presidenta vecinal Loli Prendes.
Los ladrones llevan actuando en varias ocasiones seguidas, y "sólo la última semana hubo cinco robos en chalés", algunos de reciente construcción. Los cacos buscan sobre todo dinero en efectivo y joyas, y en algunas viviendas llegaron a revolver varias estancias. En otros casos la actuación fue más rápida, normalmente tratando de acceder por las ventanas entre las siete y las nueve de la noche, como detallan los vecinos.
La Guardia Civil ha recibido las correspondientes denuncias, y los propios vecinos detallan que también están vigilando la zona, pero "como toda ayuda es poca, nosotros también queremos colaborar para que no haya más robos", sostiene Prendes.
La intención es la de seguir saliendo a vigilar tantas veces como sea necesario, hasta que se de por solucionada esta oleada de robos.
- El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
- Reformas en la primera gran superficie que tuvo Asturias, que ha solicitado licencia para obras interiores y reordenación de espacios
- Más de 1.500 personas se dan cita en la carrera Galbán de la Pola, un éxito de público y una demostración de solidaridad en la capital de Siero
- Egipto', el súper caballo de Siero que exporta genética a toda España y a Europa: 'Hay mucha demanda de propietarios de yeguas, gente con reserva
- Siero espera iniciar antes de verano las obras del Parque de la Reconquista de Pola, que costará casi 6 millones de euros
- Siero estudia la fórmula jurídica para crear en los polígonos entidades de conservación que faciliten la cooperación público-privada en su mantenimiento
- La ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero, 'más cerca que nunca': el club ya podría iniciar las obras de la primera fase antes del verano
- Siero acometerá este año con 900.000 euros la reurbanización del acceso a la Pola por la avenida de Gijón, que pasará a ser de titularidad municipal