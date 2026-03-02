Cadasa ultima un contrato para chequear durante nueve meses su principal tubería en Siero ante el riesgo de roturas

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) tiene ya muy avanzado el proceso de licitación del proyecto que ha lanzado para llevar a cabo un chequeo en profundidad de la denominada "arteria principal" de suministro de agua a su paso por el concejo de Siero, actuación en la que prevé invertir un millón de euros. El objetivo es que la empresa adjudicataria pueda iniciar los trabajos este año para tenerlos listos en un plazo de nueve meses. El encargo consiste en identificar aquellos tramos con un deficiente estado de conservación antes de que puedan sufrir una rotura, así como emitir un informe exhaustivo que permita programar la sustitución de los tubos deteriorados por otros de mayores garantías.

Dos empresas del sector han presentado ofertas a Cadasa. La mesa de contratación ha rechazado la de una de ellas por no cumplir parte de los requisitos recogidos en los pliegos de condiciones de la licitación. A la otra, una multinacional con sede en Madrid, se le han pedido documentación necesaria para ser propuesta como adjudicataria, algo que se podría hacer efectivo en breve.

La "arteria principal" de Siero es considerada por los técnicos una conducción clave para el abastecimiento regional de agua. Someterla a un proceso de auscultación se ha vuelto necesario y hasta urgente tras el suceso que se produjo el 29 de abril de 2025. Según exponen los técnicos del consorcio, ese día se registró la rotura repentina de uno de los tubos, "lo que provocó una situación de emergencia por la interrupción del suministro a todo el sistema central, aguas abajo de la derivación del ramal Villaviciosa, lo que motivó, además de la puesta en servicio de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Ablaneda, para garantizar el suministro a la arteria costera, que durante casi 48 horas no se pudiera suministrar agua a algunas parroquias del concejo de Siero, así como restricciones de consumo en otros municipios".

Aquella fue la primera rotura en un tramo de la "arteria principal", que data de la década de los ochenta del pasado siglo. Una vez que los técnicos pudieron retirar el tubo apreciaron la rotura de las espiras que lo rodeaban, lo que se achacó "o bien a una deficiencia puntual o a que la instalación está próxima al final de su vida útil, ya que este tipo de conducciones se enfrentan a diversos factores que causan el deterioro de las paredes del tubo, como son las condiciones del suelo, sobrecargas, corrientes parásitas o golpes de ariete", señala el informe de la licitación de Cadasa.

Los técnicos alertan de que la situación actual de la conducción "implica un riesgo para el mantenimiento del servicio y también el peligro de producir daños materiales". No solo eso. También señalan, como "más importante", el hecho de que, incluso, se podrían ocasionar "daños personales" en el caso de que la rotura se registre en zonas próximas a viviendas habitadas o poblaciones.

En el caso de la "arteria principal" de Siero, "la presión del agua puede provocar que, en caso de una rotura, el chorro se proyecte a varios cientos de metros y arrastre fragmentos de hormigón, cierres o vallas y que, incluso, pueda causar daños graves en edificaciones próximas", sostienen los informes técnicos, en los que se deja clara la necesidad de analizar al detalle la conducción y actuar en aquellas zonas que se encuentren en mal estado. "El riesgo para personas y bienes es evidente", reconocen los expertos de Cadasa, quienes ponen de manifiesto que, al tratarse de una infraestructura enterrada, "los indicios de deterioro no son visibles desde el exterior".

Mientras termina de adjudicar este servicio para comprobar el estado de los conductos, el consorcio regional del agua está pendiente de la resolución definitiva del recurso de la Confederación Nacional de la Construcción que ha logrado paralizar el proceso de contratación de su gran proyecto en Siero.

La actuación, con un presupuesto cercano a los cuarenta millones de euros, consiste en el desdoblamiento de la conducción entre Lieres y Espiniella en un tramo de más de trece kilómetros de la actual red de tuberías. La iniciativa es considerada "estratégica" por Cadasa para reforzar la garantía de suministro en el centro interior y en la zona costera de la región. Según los técnicos del consorcio, la duplicación permitirá incrementar la capacidad de transporte del sistema, mejorar la gestión ante posibles averías y facilitar el desagüe de los tubos en el depósito de Celles (Siero).