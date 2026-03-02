La inspiradora vida de Lady Everest: la Pola acoge la proyección de un documental sobre Junko Tabei

El concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, presentó esta mañana la proyección de "Lady Everest", programada dentro del programa "Y en el deporte, ¡Igualdad!", que desarrollan las concejalías de Deportes e Igualdad. El evento tendrá lugar este jueves, a las 19.30 horas, en el teatro auditorio de la Pola. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

El documental narra la vida de Junko Tabei, la primera mujer que coronó el Everest, una montañera que desafió los límites de su tiempo, madre de una niña pequeña y protagonista de una sociedad japonesa que no concebía el alpinismo como un espacio para las mujeres.

Después de la proyección se celebrará un coloquio que contará con la participación de Isabel Díaz Novo, directora del documental.

A la presentación también asistieron Eva Montes, técnica de Igualdad; Isabel Díaz Novo, directora del documental, y Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal de Siero.