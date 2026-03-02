Podemos pide un parking en la avenida de Gijón de la Pola
La edil Sivia Tárano advierte de la pérdida de plazas con la remodelación del acceso a la capital polesa en este punto
Podemos reclama al equipo de gobierno de Siero que reconsidere el proyecto de reurbanización de la entrada a la Pola por la avenida de Gijón y que contemple la posibilidad de mantener las plazas de aparcamiento existentes, con la creación en el entorno de un aparcamiento gratuito en terreno municipal.
La concejala "morada" Silvia Tárano critica que se proyecte eliminar "más de la mitad de las plazas existentes ahora" en una zona "ya suficientemente castigada por la falta de aparcamiento".
"Al gobierno y a sus socios se les olvida que la gente de a pie no tiene los ingresos que ellos se marcan a sí mismos. Hay muchas vecinas y vecinos en Siero que no pueden permitirse pagar una plaza de garaje que, además, escasean, especialmente en la zona", concluye Silvia Tárano.
