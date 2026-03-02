Siero y la Confederación Hidrográfica colaboran en la limpieza de los ríos del concejo para evitar avenidas e inundaciones: en marcha las obras en el arroyo Cervión (Ferrera)

Siero y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) trabajan en la limpieza y acondicionamiento de ríos y arroyos en el concejo, dentro de un convenio de colaboración entre ambas entidades para evitar avenidas e inundaciones en zonas críticas .

La presidenta de la Confederación, Bárbara Monte; el alcalde, Ángel García ("Cepi"), y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, visitaron este lunes la limpieza del arroyo Cervión, a su paso por Ferrera, en la parroquia de Celles. Son 280 metros de cauce con una inversión de 12.808 euros.

Los trabajos se enmarcan en el convenio de colaboración firmado en 2022 entre el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Su objetivo principal es la eliminación de la vegetación que ocupa ambas márgenes del arroyo Cervión en Ferrera. Así, los operarios se centran en el dragado y desbroce selectivo del cauce, además de la poda de ramas rotas o dañadas y la retirada de un árbol caído.

Con el objetivo de favorecer el desarrollo de este tipo de hábitat, se proyecta también la plantación de árboles de ribera (fresnos, alisos, sauces, arces y avellanos) y también se restaurará la capa vegetal con siembra de semillas de pradera en aquellos lugares en los que se puedan generar rodadas de la maquinaria o daños por el arrastre de los árboles extraídos.

Durante la visita, el regidor destacó que existían históricamente "muchos problemas de desborde de ríos en zonas concretas" y que, gracias a la limpieza, "se han reducido de manera muy importante, como en la zona de Colloto o Meres". "Estas actuaciones son un ejemplo de colaboración entre las administraciones", destacó García, antes de señalar que "para reducir el riesgo y los problemas, lo que hay es que trabajar todos los años en el correcto mantenimiento y conservación". "La intención, por supuesto, es renovar el convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico", concluyó "Cepi".

Convenio de colaboración

En el convenio de colaboración firmado en 2022, la Confederación Hidrográfica asumió la ejecución de todas las actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces en el término municipal de Siero, tal y como recordó Bárbara Monte. Las intervenciones son decididas conjuntamente por las dos administraciones.

El acuerdo establece que 280.000 euros de los 400.000 euros previstos para cuatro años se destinarán a actuaciones en cauces situados en espacios urbanos. El Ayuntamiento aporta 200.000 euros de este coste y la Confederación los 80.000 euros restantes, como ayuda o subvención en estos tramos urbanos de competencia municipal.

Para las intervenciones en tramos situados en zonas rurales del municipio se destinan 120.000 euros aportados por la Confederación.

Siero cuenta con 300 kilómetros de cauces, de los cuales 45,27 discurren por zonas urbanas y 255 por áreas rurales. En 2025, el Consistorio amplió el servicio de mantenimiento y limpieza de los cauces de los ríos suplementando lo que se hizo con cargo al convenio con la Confederación. En concreto, se destinaron 49.912 euros a la limpieza de los ríos Nora, Noreña y Arroyo.