Siero presenta un variado programa de cuentacuentos para este mes: sesiones en la Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón
Todas las sesiones dirigidas al público infantil serán gratuitas
J. A. O.
La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, y la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González, presentaron este lunes la programación de varias sesiones gratuitas de cuentacuentos dirigidas al público infantil que se celebrarán en el concejo durante este mes de marzo.
En Pola de Siero, Elektra Fiktion ofrecerá una sesión de narración oral titulada "Mujeres y mina. Dame tira, compañera”, el viernes 6, a las 18.00 horas, en la sala de cámara del teatro auditorio. La entrada es gratuita, aunque será necesario retirar previamente la invitación en la Casa de Cultura, en horario de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas. La propuesta está centrada en la tradición minera en Asturias y en la vida de las mujeres vinculadas a la actividad minera.
También el viernes 6, en Lugones, Mar Rojo Producciones llevará a cabo la sesión de narración oral "El Atrapacuentos", a las 18:00 horas, en el Centro Polivalente Integrado.
Gloria Sagasti protagonizará una sesión de cuentacuentos en El Berrón, titulada " Borrón y cuentos nuevos", el viernes 13, a las 18:00 horas, en la Casa de Cultura.
Tras la Puerta Títeres y Narración Oral realizará en La Fresneda la sesión "Engatusados", el viernes 27, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural. La actividad es recomendada a partir de 5 años. Trata sobre historias de gatos y felinos que no dejarán a nadie indiferente.
