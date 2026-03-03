Un Ayuntamiento con mucho arte: "Cepi" recibe al pintor Rafael Rollón, autor del cuadro que decora sus comparecencias públicas

La pintura tiene un espacio privilegiado en el despacho del regidor de Siero, Ángel García ("Cepi"). En las dependencias de Alcaldía cuelgan dos obras de gran formato. Una de Edgar Plans y la otra del pintor y profesor Rafael Rollón, titulada "Interferencias sobre el paisaje de carretera con pueblo al fondo". Una obra mil veces retratada como decorado de las intervenciones del regidor ante los medios de comunicación y que ha alcanzado una fama notable entre los seguidores del artista, precisamente por esta ubicación privilegiada. Rollón visitó este martes el Ayuntamiento para encontrarse con el Alcalde y con su cuadro como telón de fondo.

La obra seleccionada en su día para formar parte del patrimonio artístico vinculado a los premios de pintura Casimiro Baragaña, fue escogido por Ángel García por su fuerza cromática y su capacidad para generar dinamismo visual en el despacho. "Me llamó la atención el verde, la naturaleza, el movimiento, la actividad que transmite, símbolo también de Siero", explicó "Cepi", quien reconoció que en el momento de la elección desconocía la autoría de la pieza.

La obra responde a una de las líneas de investigación plástica más reconocibles de Rollón: el concepto de "interferencia". El creador explicó cómo su producción se estructura en torno a tres grandes ejes temáticos: naturaleza, historia del arte y cine, a partir de los que desarrolla un lenguaje pictórico que convierte el lienzo en una suerte de pantalla en la que "distintas imágenes dialogan, se superponen y alteran su significado".

En el caso de las piezas vinculadas al ámbito audiovisual, Rollón parte de fotogramas cinematográficos que combina con otras imágenes que abordan cuestiones similares, generando una interrupción deliberada del relato visual. "La interferencia plantea la pregunta de qué sucede en el segundo siguiente", explicó el artista durante su visita. "Esa ruptura, comparable a la pérdida momentánea de señal en una retransmisión televisiva, introduce un elemento de incertidumbre que obliga al espectador a reconstruir la escena y a participar activamente en la interpretación de la obra", abundó.

La pieza expuesta en el Ayuntamiento de Siero quedó tercera en la votación del jurado de la edición de 2017 de los premios Casimiro Baragaña, certamen de referencia en el panorama artístico asturiano. Como establecen las bases del concurso, las obras galardonadas pasan a integrar la colección de la fundación organizadora, configurando con el paso de los años un fondo artístico de notable interés. Y de entre este fondo, la pieza fue elegida por Ángel García para "dar un aire diferente y más alegre al despacho".

El Alcalde subrayó la importancia de que las instituciones públicas den visibilidad al trabajo de los creadores contemporáneos. En este sentido, recordó que otros departamentos municipales han incorporado también obras procedentes de ese certamen, con el objetivo de enriquecer los espacios de trabajo y acercar la creación plástica a la vida cotidiana de la administración.

Durante la visita, Rollón agradeció la acogida institucional y se mostró satisfecho por la repercusión que la presencia de su obra en un espacio público ha tenido en los últimos años. "Mucha gente me comenta que ha visto el cuadro en la televisión o en fotografías oficiales", señaló, en alusión a la difusión indirecta que adquiere la pieza en actos y comparecencias celebradas en la Alcaldía.

Además de su labor pictórica, Rafael Rollón compagina la creación artística con la docencia y con otros proyectos vinculados al dibujo y la crítica social.