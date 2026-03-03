Pilar Domínguez Carazo, "Mujer sierense" del año: "Es el alma de un movimiento vecinal que da sentido a nuestra comunidad".

Pilar Domínguez Carazo (Pola de Siero, 82 años) ha sido nombrada "Mujer Sierense del Año", un reconocimiento que distingue una trayectoria vital vinculada al compromiso social, la participación pública y la defensa de la igualdad. Según el jurado, y como explicaba su candidatura, Domínguez es merecedora de este reconocimiento "por ser el ejemplo vivo de que la transformación social empieza en lo cercano. Por su calidad humana, por su labor silenciosa pero transformadora y por ser el alma de un movimiento vecinal que da sentido a nuestra comunidad".

Al comunicarle la concesión del premio, Pilar Domínguez recibió la noticia con sorpresa y, fiel a su forma de ser, expresó: "Muy mal. Hay muchas mujeres mejores que yo".

Hija del que fuera alcalde de Siero, Leandro Domínguez, Pilar creció en una familia numerosa en la que pronto tomó conciencia de las diferencias de trato entre hombres y mujeres. Su vocación era estudiar Medicina en Valladolid, pero no pudo hacerlo. “Tenía cinco hermanos varones antes que yo y ellos tenían prioridad”, recuerda. Finalmente, cursó Enfermería en Gijón.

Ejerció durante unos meses como enfermera en el Hospital Universitario Central de Asturias, etapa que abandonó por las dificultades de desplazamiento desde Pola de Siero. Posteriormente impartió clases en El Centro, donde se que preparaba el acceso al Bachillerato. Su carrera profesional quedó en segundo plano tras su matrimonio, en los años setenta, con Fernando, aparejador de profesión. Ambos acordaron que trabajaría quien tuviera mayores ingresos, y “no había tu dinero ni mi dinero”, explica sobre una decisión compartida que la llevó a centrarse en la familia mientras acompañaba a su marido en distintos destinos, entre ellos Galicia y Argelia, donde abundan las anécdotas vitales. Como cuando aún le tocó lidiar con las trabas de los funcionarios a un reagrupamiento familiar en Argelia: su marido estaba allí, ella debía viajar al país con sus dos hijos pequeños y necesitaba la firma del esposo dando permiso para hacer los pasaportes. “Le eché mucho morro, le dije a aquel policía tan serio que tenía decenas de testigos de que los hijos eran míos, de que los había parido yo y mucha gente los había visto salir, pero para que entraran había sido mucho más discreta. Se le quedó cara de susto y me firmó los papeles sin rechistar”, relata con picardía. Genio y figura.

Concejala del Partido Popular (PP) en Siero durante nueve años y actual presidenta de la asociación de Amas de Casa de Pola de Siero, Domínguez Carazo ha defendido a lo largo de su vida una idea firme de igualdad. “No me parece justo premiar a alguien por ser mujer. Defiendo la igualdad, no la diferencia”, sostiene.

Y por eso el galardón a Mujer Sierense del Año reconoce una trayectoria marcada por la coherencia personal, la implicación social y la convicción de que el avance real pasa, sobre todo, por la educación. “Queda mucho por hacer, ves cosas que es imposible que sigan pasando”, resume con firmeza.

La candidatura de Domínguez fue presentada por ocho entidades y asociaciones del concejo: El Ventolín de Pola de Siero, La sociedad Siero Musical, La asociación de Amas de Casa de Pola de Siero, La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Siero, Noreña y Sariego, Amigos del Roble, Asociación de vecinos de San Martín de Poja, Festejos de San Miguel de La Barreda y la Asociación de Folclore de Amigos de la tradición y Asociación Cultural La Fuente Clarina de Hevia.

El premio será entregado el próximo 12 de marzo en el Teatro Auditorio de Siero, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.