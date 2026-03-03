"No pretendemos tomarnos la justicia por nuestra cuenta, solo disuadir a los ladrones", afirman las patrullas vecinales de Argüelles (Siero)

Los vecinos de Argüelles (Siero) están hartos de los robos que se vienen produciendo en la parroquia en los últimos tiempos y se han organizado en patrullas ciudadanas para intentar atajar la acción de los cacos. En la noche de este pasado domingo llevaron a cabo su primera ronda, ataviados con chalecos reflectantes y con la misión de disuadir a los ladrones de actuar en la zona. El recorrido se llevó a cabo por las calles de pueblo con el objetivo de "que nos vean y no se atrevan a actuar", señala la dirigente vecinal Loli Prendes.

En los últimos días se han registrado, alertan los vecinos, tres robos perpetrados y un intento más que fue frustrado por un propietario. "Todos ellos tienen el mismo modus operandi", tratando de acceder a las casas por las ventanas en busca de dinero en efectivo y joyas. "Ante esta situación hemos decidido crear un grupo de Whatsapp, del que ya forman parte 120 personas", explican los residentes. "En ese chat hemos concluido que estamos siendo objeto de una intensa vigilancia por parte de los ladrones, que, tras pasear por el pueblo al oscurecer, aprovechan la ausencia de luz en la vivienda, suponiendo que no hay nadie en el domicilio, y trepan por la pared hasta una ventana del piso superior, rompen el cristal, entran y desvalijan la casa en cuestión de diez minutos, llevándose joyas y dinero en metálico", relatan.

"Inaccción"

La situación ha hecho que los vecinos de Argüelles "estén muy nerviosos y preocupados". Ante lo que consideran "inacción de las autoridades", se han organizado para intentar disuadir a los delincuentes", exponen. "Quede claro que no pretendemos tomarnos la justicia por nuestra cuenta, ni sustituir a los cuerpos de Seguridad del Estado, tampoco enfrentarnos a nadie, pues no estamos preparados para ello. Simplemente, nos organizamos para salir a pasear por el pueblo, prestando atención a la presencia de personas desconocidas, y en caso de observar algo sospechoso, dar aviso tanto a la Policía y a la Guardia Civil, como al resto de vecinos por el grupo de Whatsapp", indican sobre su forma de actuar.

Los afectados reclaman "que busquen soluciones para este problema que nos ocupa, una mayor presencia de patrullas al atardecer, no solo de incógnito, y más iluminación, que el pueblo está a oscuras, con una revisión periódica de las luminarias y la previsión de sustituir todas las que faltan".

El alcalde de Siero, Ángel García ("Cepi"), recordó este mismo lunes que la competencia de seguridad ciudadana "no es de la Policía local sino de los cuerpos y fuerzas de del Estado, y en Siero tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional vienen haciendo un trabajo ejemplar desde siempre". El regidor señala que este mismo lunes ha hablado con el responsable de la Guardia Civil. "Me consta que están haciendo todo lo que pueden y trabajando de manera incansable para resolver un problema para el que pido un poco de confianza y prudencia", subraya.

"Es verdad que estas situaciones generan alarma social, pues son muy desagradables, pero están haciendo un esfuerzo grande y reforzando mucho la presencia de la Guardia Civil, por lo que esperamos que pronto se resuelva", añadió el Alcalde, quien avanzó que "se revisará la iluminación", aunque no cree que ese sea el problema. "Hay bastantes luminarias en la zona", asegura.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que en la zona se trabaja de forma constante, especialmente en la época del año con menos horas de luz, con el operativo habitual en estos casos y con la presencia de agentes de paisano, toda vez que "los concejos de Siero y Noreña siempre se refuerzan para evitar este tipo de problemas". De hecho la Policía Judicial ya estaría trabajando también para esclarecer los hechos y poner fin a la oleada de robos.

Los vecinos, por su parte, han manifestado su intención de seguir paseando por el pueblo a la caída de la noche, para "ayudar entre todos a que esta situación se acabe lo antes posible", en una parroquia en constante crecimiento, con mucha vivienda unifamiliar nueva y residentes recién llegados.