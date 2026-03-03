Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

"Por tu salud": Siero pone en marcha un programa de talleres y charlas para mejorar el bienestar de los vecinos

El programa se desarrollará durante este mes en diferentes instalaciones municipales de la Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón

Un momento de la actividad en Lugones

Un momento de la actividad en Lugones / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Lugones (Siero)

Siero ha estrenado un programa para la mejora del bienestar de los vecinos titulado "Por tu salud", consistente en varias charlas y talleres en diferentes puntos del concejo. La segunda de las actividades ha tenido lugar este martes, con el taller "Prevención y actuación posterior en las caídas", celebrado en el polideportivo de Lugones. Contó con la visita del concejal de Deportes, Jesús Abad, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes.

Se trata de un taller teórico-práctico, que ha impartido el Centro Reactiva Lugones, para trabajar aspectos básicos como el equilibrio, la estabilidad y la fuerza, con el objetivo de moverse con más seguridad, prevenir caídas y saber como actuar después de ellas. La actividad está dirigida al alumnado de gerontogimnasia del Patronato Municipal de Deportes de Siero. 

Este taller ha tenido lugar también en el Polideportivo de La Fresneda. Próximamente, se llevará a cabo en la Pola y El Berrón.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

"Por tu salud" se desarrollará durante este mes en diferentes instalaciones municipales de la Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón. La programación se compone de propuestas impartidas por profesionales de ámbitos como la actividad física, la fisioterapia, la nutrición, la salud femenina o la investigación científica.

Noticias relacionadas

El calendario combina charlas divulgativas, talleres prácticos y actividades al aire libre. El objetivo de este programa es promover hábitos de vida saludables entre la población del concejo. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reformas en la primera gran superficie que tuvo Asturias, que ha solicitado licencia para obras interiores y reordenación de espacios
  2. El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
  3. Egipto', el súper caballo de Siero que exporta genética a toda España y a Europa: 'Hay mucha demanda de propietarios de yeguas, gente con reserva
  4. Siero espera iniciar antes de verano las obras del Parque de la Reconquista de Pola, que costará casi 6 millones de euros
  5. Alarma en Argüelles (Siero) por una oleada de robos: los vecinos se organizan en patrullas para vigilar el pueblo
  6. La ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero, 'más cerca que nunca': el club ya podría iniciar las obras de la primera fase antes del verano
  7. Siero acometerá este año con 900.000 euros la reurbanización del acceso a la Pola por la avenida de Gijón, que pasará a ser de titularidad municipal
  8. Crecen las necesidades en Pola de Siero: Cáritas atendió el año pasado a 117 familias, de las que 80 reciben ayuda de forma estable

"Por tu salud": Siero pone en marcha un programa de talleres y charlas para mejorar el bienestar de los vecinos

"Por tu salud": Siero pone en marcha un programa de talleres y charlas para mejorar el bienestar de los vecinos

Letizia, emocionada, pone rostro asturiano a la lucha contra las enfermedades raras: Elena, sierense de 21 años que padece sanfilippo y la tenacidad de su madre

Letizia, emocionada, pone rostro asturiano a la lucha contra las enfermedades raras: Elena, sierense de 21 años que padece sanfilippo y la tenacidad de su madre

Último adiós en la Pola a "Tanti", el aficionado del Sporting que murió el domingo en El Molinón: "Somos personas normales, no esperábamos tanto cariño"

Último adiós en la Pola a "Tanti", el aficionado del Sporting que murió el domingo en El Molinón: "Somos personas normales, no esperábamos tanto cariño"

"No pretendemos tomarnos la justicia por nuestra cuenta, solo disuadir a los ladrones", afirman las patrullas vecinales de Argüelles (Siero)

Cuarenta minutos

Siero y la Confederación Hidrográfica colaboran en la limpieza de los ríos del concejo para evitar avenidas e inundaciones: en marcha las obras en el arroyo Cervión (Ferrera)

Siero y la Confederación Hidrográfica colaboran en la limpieza de los ríos del concejo para evitar avenidas e inundaciones: en marcha las obras en el arroyo Cervión (Ferrera)

La inspiradora vida de Lady Everest: la Pola acoge la proyección de un documental sobre Junko Tabei

La inspiradora vida de Lady Everest: la Pola acoge la proyección de un documental sobre Junko Tabei

Siero presenta un variado programa de cuentacuentos para este mes: sesiones en la Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón

Siero presenta un variado programa de cuentacuentos para este mes: sesiones en la Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón
Tracking Pixel Contents