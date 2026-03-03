"Por tu salud": Siero pone en marcha un programa de talleres y charlas para mejorar el bienestar de los vecinos

Siero ha estrenado un programa para la mejora del bienestar de los vecinos titulado "Por tu salud", consistente en varias charlas y talleres en diferentes puntos del concejo. La segunda de las actividades ha tenido lugar este martes, con el taller "Prevención y actuación posterior en las caídas", celebrado en el polideportivo de Lugones. Contó con la visita del concejal de Deportes, Jesús Abad, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes.

Se trata de un taller teórico-práctico, que ha impartido el Centro Reactiva Lugones, para trabajar aspectos básicos como el equilibrio, la estabilidad y la fuerza, con el objetivo de moverse con más seguridad, prevenir caídas y saber como actuar después de ellas. La actividad está dirigida al alumnado de gerontogimnasia del Patronato Municipal de Deportes de Siero.

Este taller ha tenido lugar también en el Polideportivo de La Fresneda. Próximamente, se llevará a cabo en la Pola y El Berrón.

"Por tu salud" se desarrollará durante este mes en diferentes instalaciones municipales de la Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón. La programación se compone de propuestas impartidas por profesionales de ámbitos como la actividad física, la fisioterapia, la nutrición, la salud femenina o la investigación científica.

El calendario combina charlas divulgativas, talleres prácticos y actividades al aire libre. El objetivo de este programa es promover hábitos de vida saludables entre la población del concejo.