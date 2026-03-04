Se acabó la espera: el gigante de los hipermercados que llega a Asturias ya vende online
Ofrecen entrega el mismo día
Los socios de Cotsco en España ya pueden disfrutar de una de las funciones más destacas: la compra online de productos con entrega en el mismo día. El gigante de los hipermercados que prepara su llegada a Asturias ya tiene su plataforma de ventas online, un servicio que ya ha triunfado en Estados Unidos.
España y Francia son los países donde Cotsco también se lanza a vender a través de internet con entrega en domicilio a través de la platafroma Instacart. Por el momento, este servicio estará activo en sus centros de Madrid, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. Y solo se puede pedir onlina compras superiores a los 35 euros.
El centro de Cotsco en Asturias
El proyecto para el futuro centro de Costco en Bobes (Siero) prevé una superficie comercial construida de 15.680 metros cuadrados, en su mayor parte dedicada a tienda, aunque con algunos espacios para uso interno y de servicios. Pero el equipamiento se ubicará sobre una parcela mucho mayor, con una extensión total de 54.586 metros cuadrados, y con espacio para un gigantesco aparcamiento exterior cuya capacidad excederá las 800 plazas. El complejo dispondrá además de una estación de servicio con al menos 16 surtidores, "en los que se venderá combustible a precios competitivos con respecto al mercado, facilitando de esta manera una alternativa económica para los ciudadanos de la comarca para repostar sus vehículos".
