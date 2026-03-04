El auditorio de Pola de Siero, a tope este mes de marzo: consulta aquí todas las actividades programadas

El Auditorio de La Pola Siero acogerá a lo largo del mes de marzo una intensa programación cultural que combina música, cine, literatura y propuestas divulgativas, con actividades repartidas a lo largo de todo el mes y mayoritariamente con entrada gratuita hasta completar aforo.

Este viernes 6 de marzo, a las 18.00 horas, tendrá luga rel espectáculo de Cuentacuentos Mujeres y mina: “Dame tira compañera” de ElektraFiktion. La propuesta aborda la tradición minera en Asturias desde la perspectiva de las mujeres vinculadas a este ámbito. La actividad será de acceso gratuito hasta completar aforo.

El sábado 7 de marzo, a las 19.30 horas, se ofrecerá el recital “Un viaje por la canción asturiana”, con el tenor poleso Juan Noval Moro y el pianista Óscar Camacho. En este concierto se interpretarán canciones para voz y piano de compositores asturianos o con temática asturiana. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Está dirigida a público a partir de 6 años y cuenta con financiación de Cultura en Red.

El martes 10 de marzo, también a las 19.30 horas, se presentará la actividad “Mujeres en el Urriellu: 9 décadas de historias”, de Ana Isabel Martínez de Paz, montañera que ha producido distintos audiovisuales sobre el tema de la montaña. El proyecto audiovisual “Mujeres en el Naranjo” recorre la trayectoria de las escaladoras más destacadas en las paredes del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu), desde la primera ascensión femenina en 1935 hasta la actualidad, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La programación continuará el jueves 12 de marzo, a las 19.30 horas, con el IV concierto participativo de coros escolares de la mano de Siero musical, en el que participarán más de doscientas voces infantiles procedentes de distintos centros educativos del concejo y de Asturias. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

El miércoles 18 de marzo, a las 19.30 horas, se celebrará la Audición de primavera de los alumnos de la Escuela de Música de Siero. El alumnado de diversos instrumentos ofrecerá un concierto abierto al público para mostrar sus avances, con un repertorio variado que abarcará desde piezas clásicas hasta música popular y rock. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

Las actividades se completan el 24 de marzo con la proyección de "Tommy y Tom, en busca del peluche perdido", a las 18.00 horas y con entrada gratuita, y el 27 de marzo con la mesa redonda "Ilustradoras del siglo XXI", con varias jóvenes artistas del mundo del cómic y la ilustración al hilo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Será en la Sala de Cámara a las 19.00 horas.