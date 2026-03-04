"Cepi" replica a Canteli: la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero "no sólo no supone ningún gasto, sino que ingresaremos 600.000 euros"

La creación de la ciudad deportiva del Real Oviedo en terrenos de Siero no sólo no supondrá ningún coste para las arcas municipales, sino que el Ayuntamiento ingresará una importante cantidad en concepto de licencias. El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", ha respondido con datos económicos a las manifestaciones realizadas por el regidor de Oviedo, Alfredo Canteli, sobre las negociaciones para la ubicación de la futura ciudad deportiva del Real Oviedo. Mientras Canteli defendió en el último Pleno municipal que la propuesta trasladada en su día al Ayuntamiento ovetense incluía una cesión por cien años y una aportación municipal anual de 600.000 euros durante 25 ejercicios —condiciones que calificó de “inasumibles”—, desde Siero se subraya que la relación económica con el club se limita al pago de las tasas y licencias correspondientes por parte de los promotores, sin cánones ni compromisos extraordinarios por parte del Consistorio.

Según detalla el regidor sierense, el Real Oviedo abonará en torno a 600.000 euros en concepto de licencia urbanística por la primera fase del complejo, cuyo presupuesto se estima en aproximadamente 15 millones de euros. La cuantía responde a la aplicación del porcentaje establecido por la ordenanza fiscal municipal, sin que exista trato diferenciado respecto a cualquier otra inversión empresarial.

“El Oviedo pagará como todo el mundo”, insistió el Alcalde, quien recalca que el Ayuntamiento no asume contraprestaciones económicas estructurales vinculadas al proyecto. La única colaboración vigente es un patrocinio puntual de 30.000 euros correspondiente al presente ejercicio, desvinculado de la tramitación urbanística, recordó.

El proyecto se encuentra en fase avanzada de ejecución técnica, pendiente de la aprobación definitiva del plan especial que dará cobertura al desarrollo. Siero espera que la aprobación inicial se produzca en cuestión de días para poder llevarlo a Pleno y proceder a la aprobación definitiva. Una vez superado ese trámite, el club podrá solicitar formalmente la licencia para iniciar las obras. En paralelo, el Ayuntamiento tramita las actuaciones de saneamiento y abastecimiento necesarias para dar servicio a la zona.

Además de la licencia principal, el Real Oviedo afrontará los costes asociados a otras infraestructuras, como el suministro eléctrico, en el marco de los procedimientos habituales. "La relación con el Real Oviedo está siendo muy buena, están tolamente volcados con la ciudad deportiva para poder hacerla cuanto antes, y el proyecto de ejecución está en fase muy avanzada", insiste García, quien destaca también el "trabajo brillante de colaboración" con los técnicos municipales.