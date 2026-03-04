Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Costco deposita los 300.000 euros de garantía que le pedía el Principado y Siero prevé que la multinacional americana pida la licencia de obra en breve

El Ayuntamiento ingresará 900.000 euros en concepto de permisos y tasas por la construcción de su gran nave en Bobes

Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio "completamente metálico", con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes

Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio "completamente metálico", con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

La multinacional de los híper Costco ya ha depositado en la Tesorería General del Principado la garantía de 300.000 euros que le requería la Administración autonómica como señal de que va a seguir adelante con su plan en Bobes. La entrega de esta cantidad, que confirmó este miércoles el alcalde de Siero, Ángel García, es una especie de fianza y un paso obligado que debía dar la compañía tras la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de la declaración de la iniciativa como Proyecto de Interés Estratégico.

El regidor prevé que Costco pida licencia al Ayuntamiento en un plazo máximo de 90 días. Se refirió además a que este proyecto reportará a las arcas municipales 900.000 euros en concepto de permisos y tasas diversas para su construcción e instalación.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

La inversión prevista por la multinacional americana de los hipermercados para su gran tienda de Siero, en el polígono de Bobes, será de un mínimo de 45 millones y previsiblemente el centro estará en marcha antes de dos años desde la concesión de los permisos para comenzar su construcción.

Noticias relacionadas y más

Entre los números que forman parte de la propuesta que ha obtenido la declaración como Proyecto de Interés Estratégico se encuentran los que corresponden a la previsión de creación de empleo: serán al menos 170 durante los tres primeros años, y hasta 260 en los tres ejercicios siguientes. Entre las condiciones que también debe asumir la multinacional se encuentra que un mínimo del 87 por ciento de estos puestos de trabajo deben ser de carácter indefinido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Último adiós en la Pola a 'Tanti', el aficionado del Sporting que murió el domingo en El Molinón: 'Somos personas normales, no esperábamos tanto cariño
  2. Egipto', el súper caballo de Siero que exporta genética a toda España y a Europa: 'Hay mucha demanda de propietarios de yeguas, gente con reserva
  3. Siero espera iniciar antes de verano las obras del Parque de la Reconquista de Pola, que costará casi 6 millones de euros
  4. Reformas en la primera gran superficie que tuvo Asturias, que ha solicitado licencia para obras interiores y reordenación de espacios
  5. Alarma en Argüelles (Siero) por una oleada de robos: los vecinos se organizan en patrullas para vigilar el pueblo
  6. La ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero, 'más cerca que nunca': el club ya podría iniciar las obras de la primera fase antes del verano
  7. Siero acometerá este año con 900.000 euros la reurbanización del acceso a la Pola por la avenida de Gijón, que pasará a ser de titularidad municipal
  8. Siero y la Confederación Hidrográfica colaboran en la limpieza de los ríos del concejo para evitar avenidas e inundaciones: en marcha las obras en el arroyo Cervión (Ferrera)

Se acabó la espera: el gigante de los hipermercados que llega a Asturias ya vende online

Se acabó la espera: el gigante de los hipermercados que llega a Asturias ya vende online

Costco deposita los 300.000 euros de garantía que le pedía el Principado y Siero prevé que la multinacional americana pida la licencia de obra en breve

La odisea de Elena, la joven asturiana con una "devastadora" enfermedad rara que conmovió a la Reina Letizia

La odisea de Elena, la joven asturiana con una "devastadora" enfermedad rara que conmovió a la Reina Letizia

El auditorio de Pola de Siero, a tope este mes de marzo: consulta aquí todas las actividades programadas

El auditorio de Pola de Siero, a tope este mes de marzo: consulta aquí todas las actividades programadas

Pilar Domínguez Carazo, "Mujer sierense" del año: "Es el alma de un movimiento vecinal que da sentido a nuestra comunidad"

Pilar Domínguez Carazo, "Mujer sierense" del año: "Es el alma de un movimiento vecinal que da sentido a nuestra comunidad"

Un Ayuntamiento con mucho arte: "Cepi" recibe al pintor Rafael Rollón, autor del cuadro que decora sus comparecencias públicas

Un Ayuntamiento con mucho arte: "Cepi" recibe al pintor Rafael Rollón, autor del cuadro que decora sus comparecencias públicas

"Por tu salud": Siero pone en marcha un programa de talleres y charlas para mejorar el bienestar de los vecinos

"Por tu salud": Siero pone en marcha un programa de talleres y charlas para mejorar el bienestar de los vecinos

Letizia, emocionada, pone rostro asturiano a la lucha contra las enfermedades raras: Elena, sierense de 21 años que padece sanfilippo y la tenacidad de su madre

Letizia, emocionada, pone rostro asturiano a la lucha contra las enfermedades raras: Elena, sierense de 21 años que padece sanfilippo y la tenacidad de su madre
Tracking Pixel Contents