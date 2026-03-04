Costco deposita los 300.000 euros de garantía que le pedía el Principado y Siero prevé que la multinacional americana pida la licencia de obra en breve

La multinacional de los híper Costco ya ha depositado en la Tesorería General del Principado la garantía de 300.000 euros que le requería la Administración autonómica como señal de que va a seguir adelante con su plan en Bobes. La entrega de esta cantidad, que confirmó este miércoles el alcalde de Siero, Ángel García, es una especie de fianza y un paso obligado que debía dar la compañía tras la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de la declaración de la iniciativa como Proyecto de Interés Estratégico.

El regidor prevé que Costco pida licencia al Ayuntamiento en un plazo máximo de 90 días. Se refirió además a que este proyecto reportará a las arcas municipales 900.000 euros en concepto de permisos y tasas diversas para su construcción e instalación.

La inversión prevista por la multinacional americana de los hipermercados para su gran tienda de Siero, en el polígono de Bobes, será de un mínimo de 45 millones y previsiblemente el centro estará en marcha antes de dos años desde la concesión de los permisos para comenzar su construcción.

Entre los números que forman parte de la propuesta que ha obtenido la declaración como Proyecto de Interés Estratégico se encuentran los que corresponden a la previsión de creación de empleo: serán al menos 170 durante los tres primeros años, y hasta 260 en los tres ejercicios siguientes. Entre las condiciones que también debe asumir la multinacional se encuentra que un mínimo del 87 por ciento de estos puestos de trabajo deben ser de carácter indefinido.