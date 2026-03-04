El pequeño comercio "gourmet" triunfa en Pola de Siero: “Cuando hay calidad, el producto se vende solo”

En un mundo de compras rápidas y grandes superficies, hay comercios con alma que resisten bajo el paraguas de la especialización y con el trato cercano como seña de identidad. En Pola de Siero hay varios establecimientos de gran éxito, que van en algún caso por la segunda generación, en los que se toma el tiempo necesario con cada cliente para aconsejarle el mejor producto y en los que comprar se convierte en una experiencia placentera. Como en el caso de La Despensa de Mon, con cerca de 18 años de vida; La Tienda de Luis, con seis décadas de historia, y Panagallega, un proyecto más reciente que ha sabido encontrar su hueco a través del producto artesanal.

En La Despensa de Mon “tenemos de todo, pero sobre todo alegría”, señala con desparpajo una de sus trabajadoras, Belén Ordiales. Detrás de un mostrador surtido de toda clase de delicias dulces, despacha junto a María García a “clientes fijos, de los que vienen siempre y hasta nos hacen encargos para el fin de semana”, y también a “muchos que nos conocen por las redes sociales”, y pese a lo moderno del método de contacto, buscan la tradición de las compras con cariño.

Irene Vázquez, con su pan gallego / Luján Palacios

En el establecimiento se hacen cestas de regalo, pincheos por encargo para eventos y se despachan vermús, vinos, aceites, dulces de toda clase, tés exquisitos y pasta italiana de la que es complicado encontrar en tienda física. La gente agradece sobre todo el trato personal y “que les aconsejemos porque saben que no los engañamos”, aseguran las trabajadoras.

En La Tienda de Luis, regentada por Carmen Noval, hija del dueño, la esencia original de una tienda que nació como almacén de coloniales sigue estando presente en el día a día. El negocio abrió hace unos 60 años como tienda tradicional de ultramarinos, pero con el tiempo fue orientándose hacia un perfil más especializado. “Después ya se empezó a centrar un poco más en vino, más tipo gourmet”, señala la responsable.

Carmen Noval, en la Tienda de Luis, con uno de sus vinos a la venta / Luján Palacios

Hoy, el vino y las conservas constituyen el eje del establecimiento, junto a una amplia oferta de bebidas. En sus estanterías conviven referencias que no suelen encontrarse en los lineales de los supermercados, y la fidelidad del cliente es uno de los pilares del negocio. “Muchos lo son de toda la vida”, asegura. Sin embargo, los hábitos han cambiado. Noval admite que muchas veces el consumidor opta por centralizar la compra en grandes superficies por comodidad, aunque el precio no siempre sea más competitivo. “A lo mejor en una misma botella de vino gastas tres o cuatro euros más que si lo compras aquí”, apunta.

La tienda también ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, con el pago con tarjeta y nuevos productos. También han dado el salto a redes sociales y mantienen una línea de distribución a bares, que les aporta visibilidad y volumen de ventas. Con la apertura de nuevas cadenas como Costco en la región, la incertidumbre existe, pero Noval lo tiene claro: “La clave está en ofrecer cosas exclusivas y selectas, porque lo común lo tienes en todos los sitios”.

A apenas unos metros, Panagallega representa otra forma de entender el comercio de proximidad. Irene Vázquez abrió la tienda hace nueve años con una idea clara: traer el producto gallego a Asturias. “Yo soy gallega, de ahí el nombre”, explica. En un principio pensó en especializarse únicamente en referencias de su tierra, pero pronto entendió que debía adaptarse. “Era inviable. Tienes que abrirte a lo que la gente te va demandando”, sostiene.

Pan a diario desde Galicia

De todos modos el pan gallego es su producto estrella: trabaja con cuatro panaderos de Galicia y recibe el producto a diario por agencia. “Este tipo de pan aquí tiene muy buena aceptación y no había nada”, recuerda. Junto a él, empanadas, bollería, vinos, licores, quesos y una amplia selección de productos delicatessen completan la oferta. Parte de la producción es propia: “Todo lo demás lo hacemos nosotros. Tengo un pastelero que trabaja conmigo”, explica Vázquez.

La filosofía de la propietaria, que empezó trabajando en la organización de eventos, es la de no competir con el supermercado en lo ordinario. “Para buscar más de lo mismo, ya tienes el supermercado. Yo no puedo ponerme a competir porque llevo todas las de perder”, expone. En cambio, apuesta por la calidad y el producto diferencial, porque “cuando hay calidad, el producto se vende solo”.

Además de vecinos de Pola, atiende a compradores de Avilés, Gijón y Oviedo que se desplazan expresamente a su tienda. “Afortunadamente, tengo clientela fiel”, afirma. Y también adapta la oferta a las campañas tradicionales asturianas, como frixuelos o torrijas en Semana Santa. “Es laborioso, lleva tiempo y no tenemos tiempo. Que te los vendan hechos es una maravilla y se venden muy bien”, afirma en un establecimiento lleno de rincones para perder el gusto.

Noticias relacionadas

Los negocios polesos “gourmet” comparten diagnóstico: el comercio de proximidad tiene futuro si aporta valor añadido, con la especialización, calidad y trato personal frente a la compra masiva. Y así levantan la persiana todos los días, en una resistencia que cuenta con muchos fieles en su bando.