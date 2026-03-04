Siero destina 150.000 euros a la reparación de un vial en la parroquia de Anes

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, presentaron este miércoles el proyecto de mejora del camino de Vio a Picalloreu, en la parroquia de Anes, una actuación que contará con un presupuesto de 149.919 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses.

Las obras, que ya se encuentran en fase de contratación y saldrán próximamente a licitación, están incluidas en el presupuesto municipal de 2026. La intervención permitirá mejorar el acceso al núcleo rural de Picalloreu desde el camino de Vio, en un tramo que actualmente presenta un firme de aglomerado irregular y envejecido, lo que hace necesaria la renovación de la capa de rodadura.

El proyecto contempla la ampliación del ancho medio de la vía, que pasará de los actuales 3,95 metros a 4,54 metros, lo que facilitará el cruce de vehículos y mejorará la seguridad vial. Además, se actuará sobre un ramal de aproximadamente 105 metros que da acceso a un pequeño núcleo de viviendas situado en la parte alta de Picalloreu. En este caso, el ancho previsto será de 3,75 metros. En total, la actuación abarcará una longitud de 1.030 metros.

Desde el punto de vista técnico, los trabajos incluirán la renovación integral del firme mediante la extensión de aglomerado en caliente. Se ejecutará una primera capa de regularización de mezcla bituminosa en caliente con un espesor medio de dos centímetros, previa aplicación de un riego de adherencia con emulsión asfáltica. La superficie total sobre la que se actuará alcanza los 4.593 metros cuadrados.

La intervención se completará con la mejora de la red de drenaje del vial, mediante la ejecución de cunetas y la instalación de caños de desagüe transversales, con el objetivo de garantizar una correcta evacuación de aguas pluviales y prolongar la vida útil del firme.

Durante la rueda de prensa, el concejal de Medio Rural subrayó que este proyecto “es la continuación del camino que concluyó en Huergo y ahora va a llegar hasta Ruedes, pasando por Picalloreu, dando contestación a los vecinos”. Recordó asimismo que la tramitación de este tipo de actuaciones es compleja y que esta obra absorbe prácticamente la totalidad del presupuesto destinado a caminos para el ejercicio 2026. “Ahora ya estamos empezando a trabajar en remanentes”, añadió.

A lo largo de este año el Ayuntamiento prevé invertir 1,3 millones de euros en la mejora y mantenimiento de caminos, incluyendo reparaciones de tramos, rebacheo, desbroce y limpieza, entre otras actuaciones. Desde 2015, el consistorio sierense ha destinado más de 14 millones de euros a la mejora de la red viaria rural del municipio, recuerda Alejandro Villa.