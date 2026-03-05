El Ayuntamiento de Siero invertirá 184.712,85 euros en la renovación de la red de agua en Corripos y Pando

El proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua en Corripos y Pando, en la parroquia de Valdesoto, costará 184.712,85 euros y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses. Actualmente las obras se encuentran en proceso de contratación, como avanzaron este jueves el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", y el concejal de Saneamiento y Abastecimiento de Agua, Pergentino Martínez.

El objetivo de esta actuación es renovar la red de abastecimiento que une el depósito de Corripos con Corripos y Pando, sustituyendo una tubería de fibrocemento ya obsoleta y con averías frecuentes. También se modificará el trazado para que la nueva conducción discurra por caminos municipales, con el fin de facilitar la explotación de la red y las labores de mantenimiento.

A lo largo del recorrido de la nueva tubería se procederá a la renovación de acometidas domiciliarias, así como a la conexión de los distintos ramales con la instalación de sus correspondientes válvulas de corte y elementos necesarios para la explotación de la red. En total, la canalización dará servicio a 87 vecinos.

El Alcalde recordó que desde 2015 hasta la actualidad se han invertido 32 millones de euros en actuaciones de abastecimiento y saneamiento, financiadas con recursos municipales sin ningún tipo de subvención. Ahora, la intención es incluir en remanentes las obras de saneamiento de Limanes fase 2, Areñes, Trespando, la siguiente fase de Ferrera y la zona de El Berrón Oeste, que abarca fundamentalmente las áreas industriales y empresariales. Está previsto que esas cinco actuaciones se liciten a lo largo de este año y, en conjunto, supondrán una inversión aproximada de 4 millones de euros solo en saneamiento. "Se trata de una de las inversiones más relevantes del año, junto con el Parque de la Reconquista de Pola de Siero y el Bulevar de Lugones”, destaca García.

La renovación del abastecimiento de agua en Corripos y Pando está incluida en el presupuesto de 2026.