Concierto con obras de Truán, Moro Collar y otros músicos, este sábado, en Pola de Siero, con entrada libre hasta completar aforo

"Un viaje por la canción de concierto asturiana", de Juan Noval Moro. Es la propuesta cultural de la que se podrá disfrutar este sábado, 7 de marzo, a las 19.30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. La edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, presentó este jueves la iniciativa, un concierto para voz y piano que hará un repaso por obras de músicos conocidos, algunos de ellos vinculados con el municipio sierense por distintas circunstancias.

El concierto incluirá obras de Enrique Truán, Rafael Moro Collar, Luis Vázquez del Fresno, Manuel Fernández Avello, Antón García Abril o Juan Noval Moro, entre otros.

Este evento, tal y como explicó la edil de Cultura, se enmarca en el programa autonómico «Asturies, Cultura en Rede». La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

Durante la presentación del acto, Cienfuegos estuvo acompañada por Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), y por el propio Juan Noval Moro.