Elena González se jubila tras 35 años en el Ayuntamiento de Siero y siempre vinculada al área de Juventud

El Alcalde la recibió para agradecerle los servicios prestados y desearle lo mejor en esta nueva etapa

Elena González, con el alcalde, Ángel García.

Elena González, con el alcalde, Ángel García. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Elena González ha estado vinculada laboralmente al Ayuntamiento de Siero durante 35 años. Este miércoles fue su último día como trabajadora municipal, pues se jubila tras una larga trayectoria siempre en el área municipal de Juventud.

González trabajó en su primera etapa en el Ayuntamiento y después pasó a la Fundación Municipal de Cultura, cuando se creó el organismo autónomo. En los últimos años ha sido técnica de la Oficina de Información Juvenil, puesto en el que se ha hecha efectiva su jubilación.

En su último día de trabajo fue recibida por el alcalde de Siero, Ángel García, para agradecerle los servicios prestados y expresarle sus mejores deseos en la etapa vital que ahora comienza.

