La Guardia Civil refuerza vigilancia y controles en la zona rural de Siero tras producirse 13 robos en el mes de febrero

La Guardia Civil refuerza la vigilancia en Siero y hace un llamamiento a la calma tras varios robos perpetrados en las viviendas de la zona rural del concejo y de Noreña que han causado gran alarma. La Benemérita mantiene activo un operativo con patrullas, controles de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), agentes de paisano y medios aéreos, con la participación de helicóptero y drones, durante las 24 horas del día y con especial atención al atardecer, pues es la franja horaria en la que más se comenten este tipo de delitos.

En febrero, la Guardia Civil registró 13 robos en Siero y Noreña, tres de ellos en grado de tentativa. De estos tres, uno de ellos podría tratarse de un intento de ocupación de una casa. Según precisan, de los diez delitos consumados, dos han sido para saquear herramientas y maquinaria y ocho han consistido en la sustracción de joyas y dinero. Y las parroquias más afectadas han sido Lieres y Argüelles. LA NUEVA ESPAÑA pudo acompañar este jueves a los agentes en su despliegue por estos puntos de Siero y también por territorio de Noreña.

Debido al incremento de robos en los últimos tiempos, los vecinos de Argüelles han creado unas patrullas de vigilancia nocturna ciudadana para disuadir a los cacos, que eligen estas zonas por la cercanía de los accesos a vías de comunicación como la autovía A-64 o la que conecta Gijón con las cuencas mineras, que permite a los ladrones una huida muy rápida. También porque se trata de zonas con las viviendas muy dispersas, lo que permite robar sin llamar mucho la atención.

Delicuentes al atardecer

Los robos registrados se producen principalmente al atardecer, con las casas vacías, en las horas en las que todavía no se ha llegado del trabajo, cuando hay que llevar a los niños a las extraescolares o es la hora de hacer deporte. Cuando cae el sol, comienza el lío. Por eso es recomendable tomar ciertas precauciones como cerrar todas las puertas, dejar siempre una luz encendida o no bajar todas las persianas.

Pese a los métodos de seguridad de los ciudadanos, los cacos encuentran la manera de acceder a las viviendas para sustraer todo tipo de objetos de valor. Por eso, la Benemérita, ha aumentado el dispositivo de vigilancia en las horas en las que cae la noche con controles de verificación de coches y personas en las principales carreteras.

Es, según apunta el cuerpo, uno de los elementos más disuasorios ante este tipo de delitos y su presencia ha sido muy efectiva en los últimos días. Se trata de controles de muy corta duración, de entre 10 y 15 minutos, que se van moviendo por distintas zonas del concejo.

Movimiento o presencia de coches extraños

Al mismo tiempo salen las patrullas de seguridad ciudadana de los cuarteles de Siero y Noreña, que recorren la zona rural con el apoyo de efectivos de otros concejos limítrofes. Estos agentes se colocan en puntos clave, como zonas altas, para tener un mayor control del territorio y recorren en los coches cada rincón de las parroquias para detectar cualquier movimiento o presencia de coches extraños.

También hay un equipo de agentes de paisano que recorren las caleyas y las calles de las urbanizaciones pasando totalmente desapercibidos para los cacos. Son una de las puntas de lanza del operativo. Asimismo, en el despliegue también participan drones y el helicóptero, que los días despejados pasa la tarde sobrevolando esta área del centro de Asturias en busca de movimientos extraños.

Noticias relacionadas

Además, según explicaron los agentes, estas vigilancias intensivas y recorridos se modifican en función de la zona donde se detecten más delitos. La Guardia Civil mantendrá el este dispositivo especial mientras los guardias trabajan en la investigación de los robos perpetrados en las últimas semanas con el objeto de identificar a los delincuentes para su detención y posterior puesta a disposición judicial.