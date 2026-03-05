Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin

Los mejores callos de Asturias se comen en Siero. En concreto, en una casona a pie de carretera en Argüelles: Casa Farpón Asador. El establecimiento que dirige el chef Javier Álvarez ha quedado subcampeón del concurso nacional "La callada por respuesta", cuya final se celebró este lunes en Pola de Lena con un jurado compuesto por estrellas Michelin. El restaurante burgalés Casa Avelino se alzó con el primer puesto, mientras que La Consistorial, de Mieres, quedó en tercer lugar.

"Cada plato es paciencia, técnica y respeto por el producto", aseguran los responsables de Casa Farpón, tras su triunfo en Asturias con una receta tan tradicional, hecha por su jefe de cocina, Ignacio Canellada. Al concurso se presentaron un total de 62 establecimientos, procedentes no solo de la región, sino también de fuera: de Burgos, Madrid, Granada, Logroño, Ciudad Real y Jaén.

Gelatinosos y sin acompañamiento

El jurado buscaba callos que tuviesen brillo y que fuesen atractivos desde el punto de vista visual, con olor animal pero a la vez limpio, gelatinosos y sin acompañamientos (ni patatas ni garbanzos). Esas características las cumplió a la perfección Casa Farpón, un restaurante que figura como recomendado en la guía Michelin.

Lo recomienda la guía Michelin

"Un gran clásico que toma un nuevo rumbo bajo la dirección del chef Javier Álvarez, que se ha trasladado aquí desde el antiguo Casa Farpón de Mamorana. El local, que mantiene la estética de un asador rústico con la zona de brasas a la vista desde el comedor, centra su propuesta en una carta de mercado con varios platos de cuchara (destaca la Fabada de Argüelles y su compango), elaboraciones del día (como las Patatas rellenas, el Pote asturiano o las Verdinas con centollo), pescados frescos de Rula procedentes de captura artesanal, carnes rojas de Trasacar... y un buen menú degustación", dice la famosa guía gastronómica.

Antes de Casa Farpón fue El Asador de Abel, bajo el mando de Abel Terente, que se retiró en 2023. Fue entonces cuando cogió los fogones Javier Álvarez Farpón, que mantuvo la esencia del clásico restaurante, con la parrilla como protagonista. Al equipo se sumó Juan Luis García, el sumiller de Casa Marcial durante doce años, como director. García se coló en el número 8 del Top 100 Sommeliers España 2025.

Buenas reseñas

Casa Farpón cuenta con muy buenas reseñas en páginas de internet. "Para empezar te ponen un embutido de caza y un caldo de carne pa levantar un muertu.... Comenzamos con una cecina de waygu y unas mollejas de ternera a la plancha que estaban de muerte. Luego chuleton de vaca madurada muy bueno. Y de postre manzana asada y un oporto espectaculares. Sin duda volveremos", escribe una comensal. "Una experiencia recomendable y para repetir. La comida excelente, todo muy bien preparado y buenísima calidad. El servicio maravilloso, una atención exquisita y un ambiente muy agradable", comenta otro cliente. "Todo lo que he comido estaba exquisito: desde la albondiga (se puede pedir por unidades) pasando por los calamares en tinta y los callos sin palabras. El lugar muy bonito y la atencion esmerada. Extensisima carta de vinos. Muy recomendable. Sin duda que volveré", resume otra.