Las obras del gran centro de escalada que tendrá Siero dan comienzo en Lugones, con la previsión de abrir el equipamiento tras el verano

El gran centro de escalada que acogerá Lugones ya está en obras. En la zona de Les Bellotines, un espacio que está viviendo una gran transformación urbana, ya son visibles las primeras piezas de la estructura para las instalaciones, que tendrán unos 2.400 metros cuadrados de superficie y hasta 20 metros de altura en algunos puntos de la edificación. Según las previsiones iniciales, este nuevo equipamiento se inaugurará tras el próximo verano.

La iniciativa se ha concretado a través de un procedimiento de colaboración público-privada. La promotora es la firma "Sputnik", con varios centros de este tipo en España, si bien cuenta con apoyo municipal en la medida en que el Ayuntamiento de Siero ha colaborado para dar luz verde al proyecto adoptando algunas medidas necesarias para sacarlo adelante. Así, el concejo ha cedido la parcela mediante un proceso que ha supuesto una licitación para su uso en régimen de alquiler por un periodo de 30 años. La empresa abonará un canon anual de 48.612,50 euros al Consistorio y, vencido el plazo de cesión, el equipamiento pasará a ser de titularidad municipal.

Las instalaciones que se prevén inaugurar en Lugones en la parte final de este año serán "únicas en Asturias por sus características" y "contarán con todas las disciplinas de escalada", destacaron desde el gobierno municipal en el momento de su presentación. A la zona de práctica deportiva, con 140 vías, 180 "boulders", muro de velocidad, muro exterior o gimnasio, le acompañarán áreas de ocio, pues está previsto que el espacio tenga un restaurante. Dispondrá asimismo de un parking privado y aspira a ser un espacio "para gente joven y con equipamientos modernos, de calidad y de referencia, no solo a nivel autonómico, sino en este caso también para todo el norte de España".

En imágenes: la obra del centro de escalada de Lugones / Ángel González

De hecho, se tiene en mente que el equipamiento acoja una vez inaugurado algún gran evento nacional o internacional de escalada. La firma promotora lo publicita como el proyecto "más innovador" de los que ha impulsado. A finales de 2025, en noviembre, el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", visitó el centro que esta empresa con sede en Madrid tiene en Las Rozas para conocer de primera mano uno de los equipamientos similares al que tendrá el concejo sierense.

Este de Madrid es uno de los seis centros de escalada que la firma tiene actualmente en España. El de Lugones, una vez en funcionamiento, podría generar en torno a unos treinta puestos de trabajo, se aseveró cuando se dio a conocer la iniciativa.

Integración en la trama urbana

El futuro equipamiento sierense se ubicará en un punto de Lugones en el que se han desarrollado o están en previsión numerosas iniciativas para integrar plenamente el área en la trama urbana de la localidad. En Les Bellotines había únicamente un nuevo edificio de viviendas, aislado, que ahora ha quedado integrado en la obra de urbanización realizada en la zona para reordenar accesos, renovar espacios peatonales e introducir carril bici. Además, en este mismo punto se están levantando las viviendas públicas que se destinarán a alquileres asequibles para jóvenes y se han derribado antiguas casas en ruinas.

Noticias relacionadas

Este espacio está muy próximo al acceso a Lugones por la zona norte de la localidad, donde se ha ejecutado la popular pasarela entre Lugones y La Fresneda y donde también se va a desarrollar la llamada "rotonda del mapamundi", una intervención que adecentará y mejorará la estética de uno de los principales nudos de comunicaciones que se dan en territorio sierense.