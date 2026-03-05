Siero prevé la construcción de un nuevo depósito en la Pola en cuanto el servicio de aguas esté externalizado: el coste será de siete millones de euros

El proceso para la externalización del servicio de aguas en Siero avanza "con toda normalidad" y con la redacción a cargo de una consultora externa del estudio económico y de viabilidad. Un documento clave, toda vez que en él se incluirán las grandes obras previstas para la mejora del servicio, que garanticen el suministro y eviten los problemas actuales en conducciones en mal estado que pueden ocasionar pérdidas y dejar a los vecinos sin suministro.

En este documento tendrá prioridad la construcción de un nuevo depósito de agua en Pola de Siero para dar servicio a toda la capital del municipio y alrededores, una infaestructura "muy necesaria" y que costará ella sola, según las primeras estimaciones municipales, cerca de siete millones de euros, según el anteproyecto en el que ya se está trabajando.

Mantener el abastecimiento

Así lo ha hecho saber este jueves el Alcalde, Ángel García, quien señala que lo que más preocupa en la actualidad al Ayuntamiento es poder mantener el abastecimiento de agua a todos los núcleos en buenas condiciones, "actuando antes de que los problemas sucedan". Y de este modo, en el estudio de viabilidad se incluirá la lista de obras urgentes que deberá acometer la empresa privada que se haga finalmente cargo de la gestión. La intención del gobierno local es la de incluir el máximo posible de trabajos en "los primeros cuatro años de la concesión", para atajar cuanto antes posibles averías o cortes de suministro que se pudieran producir ante el mal estado de la infraestructura en algunos puntos.

Con la lista en la mano, "lo que se hace es ver cuánto cuesta cada obra, de forma individualizada, y el coste que se repercutirá en la tarifa del agua; porque quien paga las inversiones son los consumidores del agua, independientemente de que el servicio se externalice o no", detalla el regidor. Los servicios municipales tendrán que revisar y corregir los pormenores del documento, para el que aún no hay fecha prevista de finalización.

Inversiones a diez años

La externalización del servicio de aguas ha generado amplia polémica en el Pleno y se han puesto en marcha recogidas de firmas en contra de este proyecto, pero de momento todo avanza según lo previsto. Siero planifica movilizar una inversión de 75 millones en infraesructuras relacionadas con el abastecimiento y el saneamiento en los próximos 10 años para poder contar con una red moderna, capaz de afrontar las necesidades actuales y futuras de garantía de suministro de un municipio que crece rápido en población, vivienda y empresas. Se trata de "la mayor inversión que haya hecho en su historia" el concejo en este ámbito, y supone un cambio de modelo en la gestión del agua, que pasará a manos de una empresa privada con una cesión que podrá alcanzar un periodo temporal de hasta 30 años.

El gobierno local estima que son necesarias inversiones urgentes para garantizar la viabilidad del suministro ante el crecimiento exponencial de población y demanda de empresas en Siero y acometerlas supondría unos 25 millones de euros que el Ayuntamiento no puede asumir, sostiene el ejecutivo, si a la vez quiere desarrollar con fondos propios todas las obras necesarias en materia de saneamiento. De modo que la empresa que asuma la gestión quedará obligada a realizar las obras necesarias por contrato y, a la vez, el Ayuntamiento se encargará con su presupuesto de ir haciendo el saneamiento en los puntos del municipio que aún no tienen este servicio.

Noticias relacionadas

El Alcalde considera que, aún así, es la opción más barata para hacer frente a todas las obras previstas, dado que "el recibo del agua deberá subir sí o sí, y esta fórmula es la más eficiente", sostiene Ángel García. Porque "el agua puede ser una broma muy pesada si falta, y los ciudadanos son conscientes".