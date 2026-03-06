Fallece a los 97 años María Josefa Arbesú Arbesú, viuda del empresario sierense Juan Roces Antuña
El funeral se celebrará el lunes en la iglesia de Santa Marina
María Josefa Arbesú Arbesú, viuda del empresario sierense Juan Roces Antuña, falleció ayer en Oviedo a los 97 años de edad. Josefa era también la madre de Pelayo Roces, fallecido en noviembre del pasado año, quien heredó de su padre el espíritu empresarial.
La matriarca de la saga fue compañera ejemplar de un emprendedor que fundó el grupo fabricante de prefabricados de hormigón Juan Roces, SA, modelo de empresario hecho a sí mismo que falleció en noviembre de 2006 a los 79 años. El funeral por Josefa Arbesú se celebrará el lunes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Marina, en Siero.
