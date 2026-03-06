La fiesta de Güevos Pintos recuperará el desfile folclórico de la tarde y volverá a contar con una orquesta "potente" para animar la noche

Con la Pascua a menos de un mes, el Ayuntamiento de Siero trabaja ya en la organización de la segunda de las grandes fiestas de la Pola, Güevos Pintos. Y hay novedades: se recuperará el tradicional desfile folclórico de la tarde, que en la última edición no se había celebrado. Además, los responsables municipales prevén que vuelva a haber una orquesta "potente" como fin de celebración. En la cita de 2025 fue la gallega Paris de Noia y en esta aún no se sabe cuál será, pues el proceso de contratación aún está abierto.

Será el segundo año en el que el gobierno local se haga cargo, ante la falta de actividad de la Sociedad de Festejos local, que se disolvió. Pese a que se presentó una candidatura para suceder a los anteriores gestores, no salió adelante y desde entonces la entidad ha permanecido sin actividad, sin que se sepa qué futuro le espera.

Artesanas

Entretanto, y para "mantener la tradición como siempre" el Ayuntamiento trabaja ya en la organización de los puntos clave del festejo, que tendrá lugar el próximo día 7 de abril. Habrá como siempre carpa y jaimas para las artesanas que ponen sus creaciones a la venta, y el área de Festejos confirma la contratación de una orquesta para la sesión vespertina de la fiesta, comenzando a tocar a última hora de la tarde y hasta avanzada la noche para el disfrute de todos los vecinos.

En lo que respecta a la recuperación del desfile folclórico de la tarde, serán varios grupos locales los que recorrerán las calles del centro de la Pola. En la última edición no hubo desfile, pero los integrantes del Grupo Folclórico El Ventolín salieron al centro de la villa para protagonizar una danza prima multitudinaria, a la que se fueron sumando numerosos vecinos para subrayar el carácter tradicional de la celebración polesa.

Del mismo modo habrá bendición en asturiano de los Güevos a cargo del párroco, Fermín Riaño, y sidra en el hórreo ante el Ayuntamiento para todos los asistentes. El gobierno municipal confía en que la respuesta del público sea de nuevo masiva, porque "es una fiesta que no necesita más, se hace sola".