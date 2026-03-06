El Hogar del Pensionista El Carmín, de Pola de Siero, amplía su oferta con actividades de envejecimiento activo

Nuevas actividades de envejecimiento activo y saludable en el Hogar del Pensionista "El Carmín", de la Pola. Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración de la concejalía de Mayores y Patrimonio del Ayuntamiento de Siero y que se desarrollará a partir del próximo martes, 10 de marzo, avanzó este viernes la edil Pilar Santianes.

La programación incluye actividades de psicomotricidad musical-bailoterapia, el martes, de 17.00 a 18.00 horas, y de baile social clásico y latino, el mismo día, pero en horario de 18.30 a 20.00 horas.

El precio de cada actividad es de 10 euros al mes y no existe edad mínima para participar, destacó la concejala de Mayores y Patrimonio. Pilar Santianes señaló asimismo que para acudir tampoco es necesario ser socio del Hogar del Pensionista.

Sí hay que realizar inscripción previa, algo que puede hacerse directamente en las instalaciones del Hogar, en la Pola (Plaza Olof Palme, 2, bajo).