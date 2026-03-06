El "Pitufikiosko" abre en Lugones: así es la tienda de chucherías decorada en blanco y azul que recuerda a las figuras con las que se promociona Siero

Los Pitufos han calado hondo en Lugones, la primera localidad sierense que tuvo una de estas grandes figuras colocadas para dar la bienvenida a quienes entraban en Siero desde Oviedo por la zona de Puente Nora. Tanto que, además de los muchos disfraces que se inspiran en esta figura en los carnavales del municipio, de las creaciones de pasteles que homenajean a estos personajes, e incluso de las fiestas que se organizan con esta temática, ahora hay hasta una tienda de chuches que ha elegido para su decoración el blanco y el azul, colores característicos de los adorables dibujos.

La tienda se llama "Pitufikiosco" y recuerda a a estos populares personajes, que siempre le gustaron a Ana Castañón, que abrió este viernes con mucha ilusión. “Me gustaron de toda la vida, un día paseando me hice una foto con el que hay aquí y, como ya tenía idea de abrir el tutti, me pareció buena idea, porque es uno de los atractivos que hay”, señala. La mujer, de 46 años y natural de Gijón, incide en que este proyecto “no se puede mezclar con la política”, pues ha recibido algunas críticas en este sentido en redes sociales. “No tiene nada que ver”, apostilla.

La propietaria se mostró muy ilusionada con esta nueva andadura profesional tras varios trabajos en el sector alimentario. “Tenía ganas de tener mi propio negocio, trabajar para mí”, comenta. Además, siempre quiso dedicarse al cuidado de niños y ahora estará rodeada de ellos todas las tardes. Podrán encontrar chucherías y todo tipo de dulces, pues Castañón también tiene una vitrina con tartas, pasteles y palmeritas bombón. Tampoco se olvida de los más mayores y ha puesto una máquina para hacer café.

La emprendedora se ha trasladado también a vivir a Lugones, donde espera estar muchos años endulzando las tardes de los vecinos.

Nuevos proyectos

Siero cuenta con tres grandes figuras de Los Pitufos hasta el momento: la de Puente Nora, que representa al gruñón, y las dos pitufinas, la karateca de la Pola y la ferroviaria de El Berrón. El Ayuntamiento, que ha elegido a estas figuras entre otras cosas porque son embajadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, prevé que haya más y que incluso uno pueda promocionar a Siero fuera del municipio, colocándolo en algún espacio que sea punto de paso de grandes afluencias de público.