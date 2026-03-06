La "rotonda del mapamundi" de Siero estará lista entre junio y julio, avanza el Alcalde durante una visita a las obras en el nudo entre Lugones y La Fresneda

La llamada "rotonda del mapamundi estará terminada para este verano, en junio o a más tardar julio, avanzó este viernes el alcalde, Ángel García, "Cepi". El regidor visitó las obras de la glorieta en el nudo de comunicaciones entre Lugones y La Fresneda, donde está en marcha esta actuación singular. El proyecto no solo prevé embellecer este punto que configura el acceso norte al municipio y registra el paso de miles de vehículos cada día, sino que el objetivo es también que invite a la reflexión sobre la necesidad del cuidado del medioambiente y de la situación del planeta.

"Para nosotros es una obra muy importante en uno de los puntos de más tráfico en el concejo, puerta de entrada desde el norte al municipio y, por tanto, primera imagen que se encuentran quienes vienen a visitarnos accediendo por este punto", señaló el alcalde. La intervención, con un coste de 600.000 euros, adecenterá todo el área y sobre la superficie interior de la rotonda se colocará un diseño que simulará un mapamundi, con los continentes realizados con materiales metálicos, iluminados durante la noche y con un lema que presidirá el conjunto, que será "Save the planet" (salva el planeta).

Una aplicación para interactuar con el conjunto

En los pilares que soportan el puente sobre la glorieta habrá arte urbano de autores destacados en este ámbito y, además, el conjunto contará con algún sistema que permita interactuar y conocer datos sobre los distintos países a través de instalaciones que en principio irían sobre la pasarela entre Lugones y La Fresneda, una de las grandes obras realizadas por el Ayuntamiento en la zona y que costó casi 4 millones de euros.

El proyecto de la "rotonda del mapamundi" sobre la glorieta que conecta la AS-38 y la AS-17 está actualmente en fase de movimiento de tierras y de acondicionamiento de la base de su superficie para poder proceder a continuación a colocar la estructura metálica que configurará el diseño del globo terráqueo y el lema que invitará a cuidar la salus de nuestro planeta.

"Se lleva más o menos un mes de obras, que van al ritmo previsto y esperemos que en junio o a más tardar en julio esté concluida la obra. Muy contentos porque las cosas van bien", incidió el regidor. Sobre cómo se instalará el sistema interactivo para quienes pasen por la zona y quieran probar desde la pasarela, el regidor indicó que esa fase del proyecto será la última. Primero se rematará la rotonda con la colocación del mapamundi, su iluminación, y se limpiará toda la zona, incluidos los pilares del puente. Después se les dará una capa blanca y sobre ella irán los murales de los artistas.

Seleccionando artistas para los murales

"Estamos seleccionando autores para hacer los murales, con temáticas que coincidan con la de la rotonda, con el tema del mundo, y que todo ello constituya un punto de referencia, de encuentro, con un toque artístico", destacó el regidor. Será después cuando se acometa la dotación de algún sistema de realidad aumentada, aplicación o juego, aún por definir, orientado a los niños y a los más jóvenes, para que "quienes pasen por aquí puedan conocer el mundo, los países", su ubicación y otros datos de interés, destacó García. Si la actuación de los murales irá o no con cargo al programa municipal "Muralia", que impulsa el desarrollo de arte urbano en el municipio con financiación del Ayuntamiento, aún está por concretar. "Hay una parte que está incluida dentro del propio proyecto de obra de la rotonda, y lo que no cubra la obra lo haremos desde 'Muralia'", dijo el regidor.